Hue-fabrikant Signify schrapt duizend banen, waarvan deel in Nederland

Signify gaat duizend banen schrappen. Een deel daarvan zijn banen in Nederland. Het bedrijf zegt tijdens de presentatie van zijn jaarcijfers dat het moet bezuinigen en dat het 200 miljoen euro per jaar wil besparen.

De lampenfabrikant, een spin-off van Philips, zegt bij de presentatie van zijn jaar- en kwartaalcijfers dat het een wereldwijde bezuinigingsronde uitvoert. Er verdwijnen in totaal duizend banen bij het bedrijf. Hoeveel dat er in Nederland zijn, is niet bekend. In een presentatie aan investeerders zei topman Eric Rondolat volgens het ANP dat 'minder dan de helft' daarvan Nederlandse banen zijn, maar exacte cijfers geeft het bedrijf niet. In Nederland werken zo'n tweeduizend mensen bij Signify, voornamelijk in Eindhoven. Er worden nog gesprekken gevoerd met werknemers. Daarom is ook niet te zeggen hoeveel gedwongen ontslagen er zullen vallen.

Signify zegt dat de vraag naar verlichting onder zowel consumenten als bedrijven is gedaald. Het leeuwendeel van de inkomsten van het bedrijf komt uit de verkoop van ledverlichting; goed voor 85 procent van de verkopen. Signify heeft met name in China last van teruglopende verkopen, terwijl dat een van de grootste afzetmarkten voor het bedrijf is.