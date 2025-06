WiZ komt met Music Sync-functie en nieuwe slimme verlichting met Matter

Signify introduceert een Music Sync-functie waarmee slimme lampen van het merk WiZ kunnen reageren op het ritme van de muziek. Daarnaast brengt de fabrikant nieuwe slimme ledstrips, lampen en een draadloze lichtschakelaar op de markt.

Gebruikers kunnen WiZ-lampen voortaan van helderheid en kleur laten veranderen op basis van het ritme van de muziek. De Music Sync-functie maakt gebruik van de microfoon van de smartphone om muziek te detecteren. Er zit geen maximum aan het aantal lampen dat gebruik kan maken van Music Sync, zolang ze verbonden zijn met hetzelfde wifinetwerk.

De nieuwe ledstrips van WiZ zijn verkrijgbaar in lengtes van vier tot dertig meter en kunnen door de gebruiker op maat gesneden worden om ze passend te maken. De goedkoopste ledstrip kost 25 euro, de duurste 50 euro. Naast rgb-ledstrips komt WiZ nu ook met rgbic-strips, waarbij de leds afzonderlijk aanspreekbaar zijn. Hierdoor is het mogelijk om meerdere kleuren tegelijk te tonen en dynamische effecten uit te voeren, zoals een kleurverloop. Deze verlichting is verkrijgbaar vanaf 30 euro.

Signify brengt ook nieuwe neonledstrips uit in lengtes van vijf en tien meter. Gebruikers kunnen de verlichting in een vorm naar keuze aan de muur hangen. De Neon Flex Strip is verkrijgbaar vanaf 85 euro. De nieuwe lichtstrips ondersteunen Matter en zijn verkrijgbaar vanaf 18 juni. Enkele productlengtes komen pas in september uit.

Verder komt WiZ met de rgbic-Smart Fairy Light, een lichtslinger van twintig meter met 160 miniledlampjes. De verlichting bevat meer dan dertig voorgeprogrammeerde statische en dynamische lichtmodi. Volgens Signify is de lichtslinger onder meer geschikt voor in de kerstboom of voor op het balkon. De Smart Fairy Light kost 100 euro.

Ook brengt de fabrikant een nieuwe GU10-lamp (16 euro) en een Wall Light Classic-buitenlamp (90 euro) op de markt. De buitenlamp is eveneens Matter-gecertificeerd. Signify brengt daarnaast een WiZ Smart Dial Switch uit met een draaiknop om lampen mee te dimmen. De draadloze schakelaar heeft daarnaast een aanraakgevoelig paneel om vooraf opgeslagen lichtscènes mee te activeren. De schakelaar kost 28 euro en kan meerdere WiZ-lampen bedienen binnen een bereik van vijftien meter.