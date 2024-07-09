Signify: bug in Philips Hue-lampen komt door interoperabiliteitprobleem Matter

Signify werkt aan een oplossing voor een bug waardoor Philips Hue-lampen op willekeurige momenten maximaal licht geven. Volgens het bedrijf is er een interoperabiliteitsprobleem met de Matter-standaard, waardoor onderbrekingen in het radiosignaal verkeerd worden geïnterpreteerd.

Een woordvoerder van Signify zei tegen The Verge dat tijdelijke onderbrekingen in het radiosignaal worden geregistreerd als stroomonderbrekingen van een legacy stroomschakelaar. Hierdoor kunnen de Philips Hue-lampen plotseling maximaal licht geven, ook al was de lichtbron in eerste instantie ingesteld op een lagere helderheid.

Het bedrijf werkt naar eigen zeggen aan een bugfix, die naar verwachting vanaf volgende week beschikbaar zal zijn. Klanten die het probleem nu al uit de weg willen gaan, kunnen Matter tijdelijk uitschakelen in de Hue Bridge.

Signify kwam in september 2023 met een Matter-update voor de Philips Hue Bridge. Matter is een nieuwe smarthomestandaard die door de meeste grote techbedrijven wordt ontwikkeld en ondersteund. Het is vergelijkbaar met andere draadloze standaarden, zoals Zigbee en Z-Wave, en maakt het makkelijk om smarthomeproducten zoals lampen te koppelen. Tweakers publiceerde vorig jaar een achtergrondartikel over deze standaard.

Terugkijken: video over Matter