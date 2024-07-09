Signify: bug in Philips Hue-lampen komt door interoperabiliteitprobleem Matter

Signify werkt aan een oplossing voor een bug waardoor Philips Hue-lampen op willekeurige momenten maximaal licht geven. Volgens het bedrijf is er een interoperabiliteitsprobleem met de Matter-standaard, waardoor onderbrekingen in het radiosignaal verkeerd worden geïnterpreteerd.

Een woordvoerder van Signify zei tegen The Verge dat tijdelijke onderbrekingen in het radiosignaal worden geregistreerd als stroomonderbrekingen van een legacy stroomschakelaar. Hierdoor kunnen de Philips Hue-lampen plotseling maximaal licht geven, ook al was de lichtbron in eerste instantie ingesteld op een lagere helderheid.

Het bedrijf werkt naar eigen zeggen aan een bugfix, die naar verwachting vanaf volgende week beschikbaar zal zijn. Klanten die het probleem nu al uit de weg willen gaan, kunnen Matter tijdelijk uitschakelen in de Hue Bridge.

Signify kwam in september 2023 met een Matter-update voor de Philips Hue Bridge. Matter is een nieuwe smarthomestandaard die door de meeste grote techbedrijven wordt ontwikkeld en ondersteund. Het is vergelijkbaar met andere draadloze standaarden, zoals Zigbee en Z-Wave, en maakt het makkelijk om smarthomeproducten zoals lampen te koppelen. Tweakers publiceerde vorig jaar een achtergrondartikel over deze standaard.

Terugkijken: video over Matter

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 09-07-2024 10:48 34

09-07-2024 • 10:48

34

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Reacties (34)

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Cordon 9 juli 2024 12:56
Ah, dus dat is het. Iemand enig idee hoe je Matter kan uitschakelen? Al is het niet zo spannend en word het snel opgelost.
ajbu @Cordon11 juli 2024 23:06
Inmiddels opgelost in bridge firmware update:
July 11, 2024
Software version: 1965053040

Resolved a Matter interoperability issue that may occasionally cause lights on low brightness to turn to full brightness.
Firmware will be gradually rolled out to all Bridges over the coming days.
japie06 9 juli 2024 11:03
Ah hier had ik al een tijdje last van. Ik merkte inderdaad na een update van de Hue Bridge dat dit soms gebeurde bij een Ikea Trädfri lamp als ik de normale stroomschakelaar gebruikte.
xavalon @japie069 juli 2024 13:02
Mee too. Vrouw zat al te klagen dat de HUE lamp in kamer dochter veel te sterk brandde, ondanks dat ik hem telkens terug zette naar een lagere helderheid.
sbmuc 9 juli 2024 11:07
Ah... En ik stond op het punt een van mijn lampen te vervangen. Ik vond het al vreemd, want hij doet het wel gewoon alleen af en toe op willekeurig tijdstippen naar maximaal verlichting.
moonlander 9 juli 2024 11:08
Ik heb dat voornamelijk met de ledstrip van Inner die aangesloten is met hue bridge. Gaat soms ook spontaan aan, gebeurt ong 1 keer per maand. Met hue lampen geen issues btw.

[Reactie gewijzigd door moonlander op 22 juli 2024 13:53]

Ocin32 9 juli 2024 13:18
Ik had gisteren voor het eerst in jaren het tegenovergestelde. Twee standaard hue e27 white ambiance lampen bleven op de meest gedimde stand staan. Na enkele minuten loste dit vanzelf op tho.
PhilipsFan 9 juli 2024 13:52
Ik heb al 3 keer gekeken, maar ik kan werkelijk nergens in de Hue-app vinden waar ik Matter kan aan- of uitzetten. Ik draai de nieuwste versie van alles, tenminste, in de app zegt ie dat alles up-to-date is.
lenwar 9 juli 2024 11:18
Ik vind dit maar een vreemd verhaal. Matter heeft niets met Zigbee te maken.

Matter is een paraplu-standaard waar Thread en TCP-IP onder geschoven kunnen worden. Thread is alternatief voor Zigbee of Z-wave. Matter is effectief weinig meer dan een gestandaardiseerde manier van het aanspreken van allerlei producten. Ik zie niet in hoe Matter als zodanig dan ook maar iets te maken heeft met signaalverlies van Zigbee om vervolgens een helderheid op maximaal in te stellen.

Dezelfde fout had ook kunnen ontstaan zonder Matter.

Goede kans dat de Hue hub Matter ondersteund en dit intern vertaald naar Zigbee voor de lampen, maar dan praten de lampen nog steeds geen Matter. En zo krijgen we dus een weerwat van standaarden die door elkaar heen gebruikt worden en iedereen een soort substandaard maakt, waardoor we uiteindelijk met een net-niet protocol eindigen -O-
ultimasnake @lenwar9 juli 2024 11:29
Ondanks dat je duidelijk omschrijft wat de protocollen/communicatie standaarden zijn zegt dat toch niets over de onderliggende software? Uiteindelijk moet de hardware laag aangesproken worden, dit doet Zigbee/Matter/Z-Wave/etc niet, die bepalen signalen dan wel de wijze van communiceren het "Matter commando voor ga aan" is afgesproken, maar "stuur chipset xyz aan om stroom naar de leds te sturen" is daar geen onderdeel van.

De fout zit dus hoogst waarschijnlijk in de sotwarelaag die het HUE team zelf ontwikkeld, en daar zullen ze rekening moeten houden met "indien signaal Zigbee dan ..." en "Indien signaal Matter dan...." en dus een fout hebben gemaakt.
lenwar @ultimasnake9 juli 2024 11:51
Je maakt precies mijn punt.
Dit heeft dus niets als zodanig met de Matter-standaard zelf te maken. Dit is gewoon een bug die ook zonder Matter had kunnen ontstaan. Het feit dat ze benoemen "Door interoperabiliteit van Matter" is dan ook maar half correct. "Door interoperabiliteit van onze Matter-code" is wel correct.
Nu lijkt het net alsof de Matter-standaard er ook maar iets mee te maken heeft en dat is gewoon onjuist.

Stel dat de volume-instelling van je telefoon bij bluetooth-signaalverlies ineens op maximaal springt doordat Google/Apple een fout heeft gemaakt in de bluetooth-driver/aansturing. Dan is het niet door bluetooth zelf, maar door de code van Google/Apple. Bluetooth heeft als protocol daar niets mee te maken.
needankje @lenwar9 juli 2024 12:01
Zonder Matter waren die signalen toch niet door de lucht gevlogen, dan heeft het toch wel iets met Matter te maken? Typisch de comments hier, een semantische discussie starten terwijl het verhaal gewoon helder is.
lenwar @needankje9 juli 2024 12:09
We hebben het hier specifiek over Hue-producten.
Hue gebruikt Zigbee. Zigbee heeft niets met Matter te maken.

De Hue bridge kan de TCP-variant van Matter gebruiken zodat andere apparaten die ook Matter praten met de Hue-bridge kunnen praten (ipv de open API's van hue zelf). De Hue lampen praten dus geen Matter. De Hue bridge kan we een vertaalslag maken door als hij in Matter-taal "Zet eettafellamp op 25% helderheid" ontvangt dat hij dat dan vertaald in de bijbehorende Zigbee-opdracht.

Het verhaal is inderdaad duidelijk, maar het is verkeerd verwoord. Het ligt niet aan Matter (als standaard). Het ligt aan de Matter-code van de Hue-hub. Dat is heel wat anders. De exact zelfde fout had dus ook zonder Matter-code kunnen ontstaan.
Targeter @lenwar9 juli 2024 13:46
Dan zit het probleem toch wél in de interopabiliteit van Hue met Matter? Er staat nergens dat de schuld van Matter is, ik haal er niets anders uit dan dat er in bug zit in de manier waarop Signify support voor Matter in Hue heeft geïmplementeerd.
wooha @lenwar9 juli 2024 13:50
Dat is wat kort door de bocht zonder details van de protocollen te weten.

Stel dat het ene protocol commando’s heeft om direct een lichtsterkte op te geven en het andere protocol alleen commando’s om de lichtsterkte in stapjes te verhogen of te verlagen. Dan moet de translatie intern de actuele lichtsterkte bijhouden. Als stroom uit dan gedefinieerd is als teruggaan naar lichtsterkte 0, dan moeten de lamp en de translatie wel hetzelfde idee hebben van wat er is gebeurd om intern dezelfde lichtsterkte in stapjes aan te gaan passen. Anders brandt de lamp op halve sterkte, maar denkt de translatie dat hij naar 0 is teruggegaan. De translatie wil de lichtsterkte dan in stapjes ophogen en zet de lamp onbedoeld te fel.

Zo’n fout kan alleen in de translatie code zitten en had dus niet kunnen ontstaan als er geen Matter ondersteuning was.

Het verschil in concepten veroorzaakt dit soort problemen. De standaard die in stapjes werkt en dus impliciete state bijhoudt, is vatbaarder voor dit soort problemen.

Dat doet me denken aan de twee afstandsbedieningen die we op kantoor hadden voor dezelfde airco. Ze hielden elk een eigen temperatuur bij en hadden ook warmer en kouder knopjes. Als je op één afstandsbediening op warmer drukte dan ging de temperatuur van de airco een stapje hoger dan de stand van die afstandsbediening. De temperatuur op de andere afstandsbediening veranderde niet mee. Blijkbaar kende de airco geen opdracht voor warmer of kouder maar alleen een opdracht om een temperatuur in te stellen. Die warmer en kouder knopjes doen dan dus niet wat je verwacht.
akooijman @wooha9 juli 2024 19:00
Hue gaat, afhankelijk van de instellingen, aan op maximale sterkte na een stroomonderbreking.
Als ik het goed begrijp gebeurt dat nu ook na een netwerkonderbreking. , maar alleen als matter gebruikt wordt.
Als ik dat allemaal goed snap zit de fout misschien in het herstellen na (stroom of netwerk) storing.
suy @needankje9 juli 2024 12:28
matter stuurt geen signalen !
Je leest hier nogal wat....
beerse @lenwar9 juli 2024 13:57
Ondanks de andere draad hier over, toch een reactie op dit niveau: Zoals ik het bericht lees heeft de fout hier alles te maken met de invoering van matter op het hue platform: Er staat voor mij redelijk duidelijk dat bij de invoering van matter op de hue het wegvallen van het radio signaal wordt geïnterpreteerd als het wegvallen van de spanning. Dat had nooit kunnen ontstaan zonder de invoering van matter.

Ja, natuurlijk vertaalt de hue-bridge het matter signaal naar zigbee. Dat is precies wat ze doet. En daar zit ook de fout: een vertaal fout. De hue vertaalt een actie aan de matter kant verkeerd naar de zigbee kant.

Over de standaarden zelf: Matter is geen paraplue standaard, Matter is een standaard die voor communicatie gebruik maakt van thread of IPv6. Dat daar onder dan weer andere standaarden worden gebruikt zoals wifi, IPv4 en zo, dat maakt dan voor matter weer niet uit.
Melones @lenwar9 juli 2024 11:30
https://xkcd.com/927/
Mrk87 9 juli 2024 11:46
Heb dit ook met een ledstrip voor de trapverlichting met losse zigbee controller icm hue. Elke keer als de dimmer controller uitschakeld (zit een bewegingsmelder tussen). schiet hij daarna weer naar 100% licht. erg vervelend.

Dacht dat de Zigbee controller defect was. Maar na vervanging nog steeds zelfde euvel

[Reactie gewijzigd door Mrk87 op 22 juli 2024 13:53]

SunnieNL @Mrk879 juli 2024 14:22
Dan moet je de lampen instellen op 'na stroomverlies terug op laatste setting'. Dan zou dat over moeten zijn. Het probleem wat je beschrijft is het effect dat lampen vol aan gaan na stroomonderbreking.
Tenzij ik je setup verkeerd begrijp.
Silence 9 juli 2024 12:06
Ik kom ook wel eens beneden en dan staat er een led stip vol aan op 1 kleur, rest van de lampen gewoon uit.
Dit is wel een zigbee module van aliexpress en alleen bij die gebeurd het.
Source90 9 juli 2024 12:35
Twee weken geleden had ik problemen met alle Hue Tap Dial bedieningen op één hub (heb 2x de hub).
Geen enkele knop werkte meer, enkel draaien reageerde. Opnieuw instellen van het accessoire en resetten lampen werkte niet.
Had al een nieuwe hub gekocht en klaarliggen, toen de Tap Dial opeens weer werkte. 8)7

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