Signify werkt mogelijk aan Philips Hue-videodeurbel

Signify lijkt te werken aan een Philips Hue-deurbel. Hueblog ontdekte in een update in de Hue-app een verwijzing naar zo'n deurbel. Het gaat om in ieder geval een bedraad model met een traditioneel ontwerp.

Hueblog ontdekte de verwijzing naar de deurbel in een update van de Philips Hue-app. Met die update wordt het mogelijk apparaten te koppelen via een QR-code. In het scherm dat gebruikers moeten selecteren als ze een apparaat zonder QR-code willen koppelen, was korte tijd een 'secure doorbell' te zien.

Daarmee lijkt het erop dat Signify in de toekomst van plan is een deurbel uit te brengen onder de Philips Hue-merknaam. Dat is niet verrassend; er zijn ook al beveiligingscamera's te koop onder het Hue-merk en verbonden deurbellen zijn populaire smarthomeapparaten. Wanneer de deurbel uitkomt en wat die moet kosten, is nog niet bekend.

Ook zijn er nog geen echte details bekend over de deurbel. Afgaande op de installatiegids die Hueblog kon doorlopen, zou het in ieder geval gaan om een bedraad model. De installatiegids noemt namelijk een scenario waarbij de deurbel geen stroom krijgt. Of dat betekent dat er geen model met accu beschikbaar komt, is niet duidelijk. Verder lijkt het model dat in de app te zien is op een traditionele videodeurbel, met een grote ledring aan de onderkant en een fisheyelens aan de bovenkant.