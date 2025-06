Ubiquiti introduceert G6-serie beveiligingscamera’s met 4k en gezichtsherkenning

Ubiquiti heeft een nieuwe generatie beveiligingscamera's aangekondigd onder de noemer G6. De drie nieuwe modellen zijn voorzien van een 8MP-sensor in 1/1.8"-formaat die 4k-beelden kan vastleggen.

De fabrikant rust de camera's uit met een AI-engine die “meerdere Tops” aan rekenkracht levert. Deze hardware maakt onder meer gezichtsherkenning en het uitlezen van kentekenplaten mogelijk. De camera’s kunnen ook specifieke personen terugvinden in opgenomen beelden.

Het assortiment bestaat uit de G6 Bullet en G6 Turret voor professionele toepassingen, beide uitgerust met PoE-connectiviteit en IP66-certificering voor buitengebruik. Beide modellen krijgen infraroodverlichting voor nachtopnames tot afstanden van dertig meter. Voor thuisgebruikers introduceert UniFi de G6 Instant. Dit kleinere model is eveneens geschikt voor buitengebruik en voorzien van infraroodverlichting en kan nachtopnames maken tot zes meter.

De G6-serie maakt gebruik van UniFi's AirMax-protocol voor draadloze verbindingen over lange afstanden. Alle camera's draaien op het UniFi Protect-platform dat lokale opslag combineert met beheer op afstand. Het systeem werkt zonder licentiekosten en is schaalbaar van één tot honderden camera's. De G6 Instant kost 205,70 euro inclusief btw, de twee professionele modellen kosten 190 euro exclusief btw. UniFi heeft aangekondigd later dit jaar meer G6-modellen te introduceren.