Ubiquiti toont drie routers, waaronder Dream Router met Wi-Fi 7 en 10Gbit/s-wan

Ubiquiti introduceert drie nieuwe 10Gbit/s-routers. Het gaat om de Dream Router 7, Cloud Gateway Fiber en UniFi Express 7. De Dream Router 7 en Express 7 beschikken over Wi-Fi 7. De apparaten hebben alle drie 10Gbit/s-wan, hoewel alleen de Cloud Gateway Fiber ook 10Gbit/s-lan heeft.

De Dream Router 7 beschikt over Wi-Fi 7 met ondersteuning voor de 2,4GHz-, 5GHz- en 6GHz-frequentiebanden, zo schrijft Ubiquiti in een persbericht. Volgens de fabrikant haalt de router in theorie maximaal 5,7Gbit/s op de 6GHz-band en biedt deze MU-MIMO 2x2 op alle drie de frequenties. Waarschijnlijk zal de 6GHz-snelheid in Europa lager liggen, omdat hier minder frequentieruimte beschikbaar is.

Voor bedraad internet is er een 10Gbit/s-SFP+-poort aanwezig, die volgens de fabrikant voor zowel wan als lan gebruikt kan worden. Ook zijn er drie 2,5Gbit/s-lanpoorten aanwezig, waarvan een met PoE-ondersteuning, en een 2,5Gbit/s-wanpoort.

De Dream Router 7 ondersteunt daarnaast UniFi Protect voor het aansturen van beveiligingscamera's, naast alle andere UniFi-apps. Het apparaat heeft een microSD-slot voor de opslag van camerabeelden. De Dream Router 7 is te koop voor 318 euro, inclusief btw.

Cloud Gateway Fiber met 10Gbit/s-lan en -wan

De Cloud Gateway Fiber moet de prestaties bieden van de bestaande UniFi Dream Machine Pro, maar dan in een compacter formaat. De router heeft twee SFP+-poorten met 10Gbit/s-ondersteuning: één voor wan, en één voor lan. Het apparaat krijgt ook een 10Gbit/s-ethernetaansluiting voor wan, naast vier 2,5Gbit/s-lanpoorten. De Cloud Gateway Fiber is hiermee de enige nieuwe router die in de praktijk 10Gbit/s zal bieden bij bekabeld internet. Het is namelijk de enige router die 10Gbit/s wan én lan ondersteunt.

Ook de Cloud Gateway Fiber ondersteunt alle UniFi-apps, waaronder Protect. Daarvoor is een M.2-slot aanwezig voor ssd-opslag. Het apparaat heeft geen ingebouwde wifi, daarvoor is een losse accesspoint vereist. De Cloud Gateway Fiber is verkrijgbaar vanaf 322,80 euro zonder meegeleverde ssd. Er komen ook varianten met standaard 1TB en 2TB opslag.

Compacte UniFi Express 7 met Wi-Fi 7-ondersteuning

De UniFi Express 7 wordt een compactere router. Deze beschikt over geïntegreerde Wi-Fi 7-ondersteuning. Daarmee ondersteunt ook deze router de 6GHz-band, eveneens met theoretische snelheden tot 5,7Gbit/s en MU-MIMO 2x2. De Express 7 heeft ook een 10Gbit/s-wanpoort, maar beschikt over een enkele lanpoort met 2,5Gbit/s-ondersteuning.

De Express 7 ondersteunt alleen UniFi Network, maar dus geen Protect of andere apps. Het apparaat heeft daarom ook geen geïntegreerde opslag. Het apparaat is vanaf nu beschikbaar voor 229,90 euro inclusief btw.