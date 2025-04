Ubiquiti brengt Cloud Gateway Max-router met vijf 2,5GbE-poorten en NVMe-ssd uit

Ubiquiti introduceert zijn Cloud Gateway Max. Deze compacte router beschikt over vijf poorten voor 2,5Gbit/s-ethernet en een optionele NVMe-ssd voor opslag van UniFi Protect-camerabeelden. De versie met een 512GB-ssd kost 312,18 euro inclusief btw.

Ubiquiti introduceerde zijn Cloud Gateway Max op dinsdag op zijn website. De router beschikt over vijf RJ45-aansluitingen, die allemaal snelheden tot 2,5Gbit/s ondersteunen. Dat is volgens Ubiquiti ook de maximale throughput. Wanneer beveiligingsfuncties IDS en IPS zijn ingeschakeld, wordt de doorvoersnelheid verlaagd naar 1,5Gbit/s. De Cloud Gateway Max heeft ingebouwde ondersteuning voor UniFi Network en behoeft dus geen Cloud Key of UniFi Network-installatie op een extern apparaat.

Daarnaast ondersteunt de Cloud Gateway Max de volledige suite aan UniFi-applicaties. Daaronder valt UniFi Protect, waarmee de router de beveiligingscamera's van Ubiquiti kan aansturen. De Cloud Gateway Max kan daarvoor geleverd worden met een NVMe-drive voor de lokale opslag van camerabeelden. De router ondersteunt ook UniFi Access, Talk en Connect. Het apparaat heeft geen ingebouwde ondersteuning voor wifi. Gebruikers dienen daarvoor dus een losse accesspoint aan te schaffen.

De Cloud Gateway Max is een krachtigere versie van de bestaande Cloud Gateway Ultra, die de fabrikant eerder dit jaar uitgebracht voor ongeveer 110 euro. Die router heeft alleen een 2,5Gbit/s-wanpoort; de overige poorten ondersteunen 1Gbit/s. De Ultra haalt bovendien maximaal 1Gbit/s-doorvoersnelheden, ook wanneer IDS en IPS zijn ingeschakeld, en ondersteunt geen UniFi-apps als Protect, Talk en Access.

De nieuwe router van Ubiquiti wordt van stroom voorzien via USB-C en gebruikt volgens de fabrikant maximaal 16,1W. Aan de voorkant van het apparaat zit een 0,96"-display waarop onder andere het aantal verbonden clients getoond kan worden. Verder kan één van de 2,5Gbit/s-lanpoorten gebruikt worden als tweede wanaansluiting voor failover of loadbalancing.

Ubiquiti brengt in eerste instantie een variant met 512GB-ssd uit voor 312,18 euro, inclusief btw. Begin augustus volgen 1TB- en 2TB-modellen voor respectievelijk 389,62 en 536,03 euro. Op 23 augustus brengt het merk een router zonder meegeleverde ssd uit, die dan beschikbaar komt voor 222,64 euro.