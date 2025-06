Ubiquiti onthult U7 Pro Max-, U7 Wall- en U7 Outdoor-accesspoints met Wi-Fi 7

Ubiquiti heeft drie nieuwe Wi-Fi 7-accesspoints uitgebracht: de U7 Pro Max, U7 Pro Wall en U7 Outdoor. De U7 Pro Max kost 312 euro. De Pro Wall en Outdoor kosten beide 223 euro. De laatstgenoemde is echter pas vanaf 17 juni beschikbaar.

De U7 Pro Max en U7 Wall ondersteunen Wi-Fi 7 en de 2,4GHz-, 5GHz- en 6GHz-frequentiebanden. De doorvoersnelheid van de U7 Pro Max bedraagt op 6GHz in theorie maximaal 5765Mbit/s, claimt Ubiquiti, hoewel die snelheid in de praktijk niet gehaald zal worden. Bij 5GHz is dat theoretisch maximaal 8648Mbit/s en bij 2,4GHz gaat het om 688Mbit/s. Ter vergelijking: bij de in januari verschenen U7 Pro is de doorvoersnelheid op 5GHz maximaal 2882Mbit/s. Het apparaat heeft een 2,5Gbit/s-ethernetpoort voor de uplink.

De U7 Pro Max ondersteunt meer dan 500 apparaten met een bereik van 160m². Net als bij de Pro wordt dit nieuwe accesspoint met PoE+ van stroom voorzien. De Pro Max-variant ondersteunt daarnaast 4x4-mimo op de 5GHz-band, terwijl dat maximaal 2x2 was bij de voorgaande U7 Pro.

Op de 6GHz- en 2,4GHz-frequentiebanden biedt de U7 Pro Wall bijna dezelfde doorvoersnelheden als de U7 Pro Max, namelijk maximaal 5764Mbit/s op 6GHz en 688Mbit/s op 2,4GHz. Alleen bij de 5GHz wijkt het af: daar bedraagt de doorvoersnelheid maximaal 4324Mbit/s. Daarnaast ondersteunt dit accesspoint meer dan 300 apparaten en biedt het alleen 2x2-mimo-ondersteuning.

Ten slotte is er de weerbestendige U7 Outdoor, die een bereik heeft van 465m² en meer dan 200 apparaten kan ondersteunen. Dit accesspoint ondersteunt alleen 2,4GHz- en 5GHz-frequentiebanden, waar het een doorvoersnelheid kan bereiken van respectievelijk 688Mbit/s en 4324Mbit/s. Ook dit accesspoint biedt alleen 2x2-mimo-ondersteuning.