Ubiquiti onthult Enterprise 7 WiFi-accesspoints voor scholen en bedrijven

Ubiquiti heeft onlangs de Enterprise 7 WiFi-accesspoints onthuld. De E7-serie is voornamelijk bedoeld voor scholen en bedrijven en bestaat uit drie modellen: de E7, Campus en Audience. De E7 is beschikbaar voor 550 euro. De Campus en Audience komen begin 2025 beschikbaar.

Ubiquiti heeft dinsdag de specificaties van de accesspoints gepubliceerd. Alle modellen in de line-up ondersteunen WiFi 7 en beschikken over twee RJ45-poorten: één voor 10Gbit/s-verbindingen, en een extra gigabitpoort die bedoeld is voor redundancy.

Volgens de fabrikant kan de Ubiquiti E7 op 6GHz tot maximaal 11,5Gbit/s verwerken. Bij 5Ghz is dat 8,6Gbit/s en bij 2,4 GHz gaat het om 688Mbit/s. De accesspoint ondersteunt ruim duizend verbonden apparaten met een bereik van 185m². De E7 kan worden aangestuurd met een UniFi Network-controller met softwareversie 8.6.9 of nieuwer. De accesspoint ondersteunt UniFi OS vanaf versie 4.0.20. Het apparaat kost 550,55 euro inclusief btw en is per direct beschikbaar.

De volgende accesspoint in de Enterprise 7-serie is de E7 Campus. Zoals de naam al doet vermoeden, is dit apparaat vooral bedoeld voor gebruik op scholen. Meer dan 1000 apparaten kunnen zich verbinden met de accesspoint binnen een bereik van 465m², zo claimt de fabrikant.

Op een frequentieband van 5GHz ligt de maximale theoretische doorvoersnelheid van de E7 Campus op 8,6Gbit/s. Op 2,4GHz is dat onder ideale omstandigheden maximaal 688Mbit/s. Opvallend genoeg wordt de 6GHz-frequentieband niet vermeld op de Europese productpagina van de campus, terwijl Wi-Fi 7 wél wordt ondersteund. Tweakers heeft hierover navraag gedaan bij Ubiquiti. De Campus is vanaf maart 2025 beschikbaar voor 877,25 euro inclusief btw.

De E7 Audience is verder bedoeld voor grote, open ruimtes met veel verbonden apparaten, zoals sportstadia. De accesspoint ondersteunt meer dan 1500 apparaten binnen 465m². Het ondersteunt geen 2,4GHz-band, maar wel 5 en 6Ghz. Bij 5GHz kan de Audience een theoretische maximale doorvoersnelheid van 8,6Gbit/s halen en bij 6GHz is dat 11,5Gbit/s. Het apparaat komt in maart 2025 beschikbaar voor een adviesprijs van 2202,20 euro inclusief btw.