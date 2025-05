Ubiquiti toont eigen draadloze technologie voor aansturen 96 sensors per gateway

Ubiquiti heeft SuperLink geïntroduceerd, een eigen draadloze technologie voor het verbinden van sensors in smarthomes. Waar een gateway met bluetooth 7 sensors ondersteunt, zijn dat er met SuperLink 96.

SuperLink heeft een bereik van maximaal twee kilometer, claimt Ubiquiti. Het gaat om een eigen technologie en volgens de fabrikant is het een verbinding met lage latency en maakt die een accuduur mogelijk van meerdere jaren. Verdere details zijn er niet. Zo is het onbekend op welke frequentie het werkt. De Gateway komt meteen uit; de sensors volgen later dit jaar, zo zegt de fabrikant.