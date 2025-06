Ubiquiti introduceert UniFi U7 Pro XG- en U7 Pro XGS-accesspoints met Wi-Fi 7

Ubiquiti heeft twee nieuwe accesspoints in de U7-serie onthuld: de U7 Pro XG en U7 Pro XGS. Beide apparaten ondersteunen Wi-Fi 7 via drie frequentiebanden. De U7 Pro XG is voor 228 euro te koop; de XGS-variant kost 342 euro.

De Pro XGS is de luxere uitvoering van de twee nieuwe accesspoints, aldus de aankondiging van Ubiquiti. Deze variant heeft een 4x4-radioconfiguratie voor de 5GHz-frequentie en een speciale radio voor interferentiedetectie. De maximale bandbreedte voor het XGS-model is verder 8,6Gbps. Er kunnen maximaal vijfhonderd apparaten met de Pro XGS verbonden worden, waarbij het accesspoint dekking levert tot zo'n 162m².

De XG heeft daarentegen een 2x2-radioconfiguratie en biedt een maximale bandbreedte van 5,8Gbps. Met de XG kunnen maximaal driehonderd apparaten verbonden worden, waarbij een dekking tot zo'n 139m² geboden wordt.

Beide apparaten zijn 802.11be-accesspoints en zijn uitgerust met een poort die onder meer snelheden van 5Gbit/s- en 10Gbit/s ondersteunt. Daarmee is sprake van een update ten opzichte van de eerdere U7 Pro-modellen, die alleen 2,5Gbit/s ondersteunden. Beide apparaten worden tot slot gevoed via Power-over-Ethernet.