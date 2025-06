OM wil 28-jarige vrouw vier jaar de cel in voor verhandelen EncroChat-telefoons

Het Openbaar Ministerie eist vier jaar celstraf tegen een 28-jarige vrouw uit Den Bosch, die verdacht wordt van het prepareren en verhandelen van EncroChat-telefoons. De telefoons werden tussen 4 april 2019 en 12 juni 2020 verhandeld.

Met de versleutelde EncroChat-telefoons kunnen criminele gebruikers anoniem versleutelde berichten versturen. Ze werden bijvoorbeeld gebruikt door de groep rond Ridouan Taghi. Nu is het verhandelen van dit soort telefoons op zich niet illegaal, maar wel als ze uitsluitend gebruikt worden voor criminele doeleinden, zegt de officier van justitie. Dat was hier het geval, meent het OM.

Zo kon de vrouw op afstand berichten van gebruikers wissen als zij werden aangehouden, wat ze volgens het OM ook veelvuldig heeft gedaan. “Functies als op afstand berichten kunnen wissen, garanderen van anonimiteit en contante betalingen duiden erop dat de verdachte doelbewust cryptotelefoons verkocht die bijzonder aantrekkelijk waren voor criminelen", aldus de officier van justitie. "Dat dit daadwerkelijk gebeurde, blijkt uit de vele ontsleutelde EncroChat-berichten over drugshandel en de veroordelingen die daarop volgden.” Bovendien hield de vrouw geen administratie bij, ontving ze grote contante geldbedragen en bestond haar netwerk uit personen in de drugshandel, zegt het OM. De vrouw ontkent dat ze haar criminele klantenkring kent.

De vrouw verhandelde de telefoons tussen 2019 en 2020. In die tijd genereerde ze volgens een berekening van de politie een omzet van 630.840 euro. Op 14 september 2021 werd ze aangehouden. Op 15 april doet de rechtbank uitspraak in haar zaak.

Het OM stelt dat de vrouw een subreseller was en de cryptotelefoons voor een andere verdachte verkocht, die weer dertig resellers onder zich had. Ook deze verdachte is aangehouden. Hij staat op 30 september terecht.