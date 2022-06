Cryptotelefoons mogen als bewijs worden ingezet in rechtszaken, concludeert de Nederlandse Hoge Raad. Die keek naar de inzet van Ennetcom-telefoons, maar de jurisprudentie kan grote gevolgen hebben voor de bestrijding van zware misdaad.

Het oordeel van de Hoge Raad draait om een zaak met cryptotelefoons, die door criminelen worden gebruikt om onderling te communiceren en waarbij ze een spoor van bewijs achterlaten dat in theorie niet kan worden meegelezen. De politie lukte het toch om die berichten te onderscheppen. Sinds de eerste keer dat dit lukte, speelt de vraag onder juristen of dat legitiem was. Die vraag lijkt nu te zijn beantwoord, maar hoe zat het ook alweer? Vier vragen over cryptotelefoonbewijslast.