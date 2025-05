Belgische rechtszaak ligt stil wegens oude computer die bewijs niet kan lezen

Een Belgische rechtszaak tegen twee personen die verdacht worden van betrokkenheid bij drugshandel wordt twee maanden uitgesteld, omdat de computer van de rechtszaal niet uitgerust zou zijn om digitaal bewijsmateriaal te lezen.

HLN citeert de advocaat van een van de verdachten, die stelt dat de pc 'nog met Internet Explorer als browser' werkt. Ook schrijft het Belgische dagblad dat de 'Windows-licentie van de computer al jaren was verlopen'. Verder staat er dat in Excel kolommen niet verbreed konden worden, klikken op de 'see more'-knop foutmeldingen voortbracht en de computer in zijn algemeenheid erg traag was. De bediende van justitie gaf liever geen gehoor aan een voorstel om de pc te rebooten; "de kans is groot dat de computer dan niet meer opstart".

De advocaten van de twee verdachten waren niet te spreken over de situatie, vervolgt de krant. "Op deze manier wordt volgens advocaat Sam Vlaminck een karikatuur gemaakt van het inzagerecht van de verdachten. [...] Zijn collega Xavier Potvin voegt eraan toe dat het geduld van de advocaten stilaan opraakt."

De openbaar aanklager raadpleegde daarna zelf de cd-rom met bewijsmateriaal op een eigen computer, uitgerust met Mozilla Firefox. Hoewel daarmee het probleem op de korte termijn opgelost werd, besloot de rechtbank het proces toch uit te stellen tot 25 november. Dan moet de zaal uitgerust zijn met een fatsoenlijke pc.

Het gaat hier om een rechtszaak in de Sky ECC-kwestie. Vorig jaar bleek dat de Franse, Nederlandse en Belgische autoriteiten samen bezig geweest zijn met een operatie om de cryptotelefoondienst te kraken en op te rollen. De dienst zou gebruikt worden door drugsbendes. Toen het net zich om de verdachten heen sloot in deze zaak, werden in België 200 invallen gedaan.