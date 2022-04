Belgische politie vraagt 'legitieme' gebruikers Sky ECC-telefoon zich te melden

De Belgische politie heeft een opsporingsbericht verspreid waarin wordt gevraagd aan bedrijven en personen die cryptotelefoondienst SKY ECC voor legitieme doeleinden gebruikten om zich te melden.

De Belgische politie meldt dat de data van Belgische gebruikers van versleutelde SKY ECC-telefoons werd onderschept en afgeluisterd op bevel van de Franse onderzoeksrechter. "Als de telefoon voor legitieme doeleinden werd gebruikt, zullen de verzamelde data na verificatie worden veiliggesteld en niet langer onderwerp uitmaken van verder politieonderzoek”, aldus de politie. “Dit tot bescherming van de privacy.”

De Belgische privacy-expert Matthias Dobbelaere-Welvaert stelt vragen bij deze aanpak. “Het Hof van Justitie heeft recent geoordeeld dat bij onderzoeken naar zware criminele misdrijven de gegevens van onschuldige burgers onmiddellijk verwijderd of geanonimiseerd moeten worden. Hier moet de onschuldige burger zichzelf aanmelden om zijn of haar gegevens te laten verwijderen en dat is de omgekeerde wereld”, aldus de man op Radio 1.

Dinsdag raakte bekend dat de Nederlandse en Belgische politiediensten sinds midden februari berichten van de cryptotelefoondienst Sky ECC konden onderscheppen en ontsleutelen waarna de Belgische politie dinsdagochtend meer dan tweehonderd huiszoekingen heeft gedaan in het kader van een groot onderzoek naar georganiseerde misdaad. In Nederland zijn dertig mensen aangehouden en 75 woningen en kantoren zijn doorzocht. Ook werden SKY ECC-servers offline gehaald en in beslag genomen.

Sky ECC ontkent intussen dat politiediensten de versleutelde berichtendienst heeft gekraakt. Volgens het bedrijf werd een valse versie van zijn app ontwikkeld en vervolgens verspreid via onbeveiligde apparaten. Volgens de politiediensten heeft SKY ECC wereldwijd 70.000 gebruikers en is deze populair geweest in het criminele circuit. De autoriteiten zeggen honderden miljoenen berichten in handen te hebben.