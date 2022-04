Minister Grapperhaus wil overleg met critici over afzwakken encryptie WhatsApp

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid gaat in gesprek met organisaties die zich kritisch hebben getoond over de plannen om versleutelde chat-apps zoals WhatsApp te kunnen aftappen. Volgens de minister wil hij 'misverstanden voorkomen'.

Het overleg met de organisaties die hun zorgen hebben geuit over de plannen moet volgens de minister nog deze maand plaatsvinden. Hij schrijft dit aan de Tweede Kamer. Onder andere Google, Microsoft, Facebook, beveiligingsbedrijven, Amnesty International, journalistenorganisaties en de Consumentenbond lieten eerder deze maand weten zich zorgen te maken over de plannen van het kabinet en juist de 'ontwikkeling, beschikbaarheid en toepassing van alle vormen van encryptie te willen stimuleren'. De kritiek kwam na berichtgeving dat het ministerie van Justitie en Veiligheid actief zou werken aan het afzwakken van de beveiliging van versleutelde chat-apps.

Minister Grapperhaus meldt in de kamerbrief: "Een deel van deze zorgen hield in dat de wens zou bestaan om encryptie ernstig aan te tasten of zelfs onmogelijk te maken. Om mogelijke misverstanden te voorkomen over ons onderzoek ben ik voornemens om nog deze maand in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van de organisaties die hun zorgen hebben geuit."

Communicatie via versleutelde chat-apps is nu nog niet in te zien door inlichtingendiensten. Wereldwijd is er vanuit overheden en regimes steeds meer druk om hier verandering in aan te brengen. Het kabinet onderzoekt een aftapverplichting voor zogenoemde over-the-top-communicatiediensten zoals WhatsApp. Grapperhaus benadrukt dat het ontslagnemende kabinet geen onomkeerbare stappen zet bij dit streven en naar oplossingen zal zoeken die recht doen aan het kabinetsstandpunt om encryptie niet te verzwakken.

Eerder pleitte de minister bij de EU voor een achterdeur in versleutelde chat-apps. Hoe de plannen van de minister om wel een achterdeur mogelijk te maken maar encryptie niet te verzwakken er precies uit zien is niet bekend. "De discussie over de WhatsApp-achterdeurtjes lijkt nu een semantische discussie te worden", aldus Ronald Prins, beveiligingsdeskundige en voormalig lid van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden. Prins hint op de inzet van een soort loper, waarmee de autoriteiten als een onzichtbare derde persoon mee kunnen kijken in gesprekken, die dan nog steeds versleuteld blijven. "En daar zitten een paar levensgrote problemen: de loper van de overheid moet supergoed bewaard blijven en mag niet op straat komen. Bovendien, hoe reguleer je de toegang tot die loper?"