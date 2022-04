'WhatsApp test chatmigratie van iOS-telefoon naar Android-smartphone'

WhatsApp werkt aan een functie om chatgeschiedenis van iOS-apparaten over te hevelen naar een Android-telefoon. Nu moeten gebruikers daar nog onofficiële apps voor gebruiken die tegen WhatsApps gebruiksvoorwaarden ingaan.

De chatmigratiefunctie. Bron: WABetaInfo

WABetaInfo toont een schermafbeelding van een nieuwe WhatsApp-functie, die een gebruiker zijn of haar chatgesprekken naar Android laat migreren. Het is niet duidelijk of de functie al werkt; in de afbeelding staat dat de gebruiker zijn of haar WhatsApp-app eerst moet updaten. De site vond de afbeelding in een testversie van de iOS-app.

Het ligt voor de hand dat WhatsApp ook aan een functie werkt om Android-chats naar iOS-apparaten te migreren, al heeft WABetaInfo hier nog geen bewijs voor kunnen vinden. De functie zou onderdeel zijn van WhatsApps plannen om de chatapp op meerdere apparaten tegelijk te kunnen gebruiken. Het is niet duidelijk wanneer de chatmigratiefunctie naar Android- of iOS-apparaten komt.