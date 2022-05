WhatsApp begint bèta voor gebruik op meerdere apparaten met behoud van encryptie

WhatsApp is een bèta begonnen waarmee gebruikers de dienst op meerdere apparaten tegelijk kunnen gebruiken zonder dat er verbinding met de smartphone nodig is. De eind-tot-eindversleuteling blijft daar volgens moederbedrijf Facebook bij intact.

WhatsApp begint een publieke, maar beperkte bèta van de nieuwe feature, schrijft moederbedrijf Facebook. Met de nieuwe functie kunnen gebruikers WhatsApp gebruiken op maximaal vier andere apparaten naast de smartphone. Dat mogen geen andere telefoons zijn. WhatsApp kan dan ook worden gebruikt als de originele telefoon uitstaat, iets wat tot voor kort niet mogelijk was. De functie werkt wel zoals die dat nu ook doet, met het synchroniseren van berichten, contacten, en favoriete berichten of gearchiveerde chats.

Volgens WhatsApp heeft het daarvoor 'WhatsApps architectuur helemaal moeten herbedenken'. Met die nieuwe architectuur blijft de eind-tot-eindencryptie van de dienst in stand. Daarvoor krijgen alle apparaten nu een eigen identity key, in plaats van dat er één sleutel is die op het actieve apparaat wordt aangemaakt. De WhatsApp-server waar het verkeer langs loopt houdt bij welke identities een gebruiker aan zijn account heeft. Die lijst wordt bij het versturen van een bericht opgevraagd bij de server.

Vervolgens worden de berichten gesynchroniseerd door een versleutelde blob via de servers van WhatsApp te versturen. Die kunnen alleen met de sleutels op de aangesloten computers worden geopend, waarna die weer worden verwijderd en het aangesloten toestel de data weer lokaal ophaalt. Voor de instellingen van WhatsApp, zoals de gebruikersstatus of welke chats op mute staan, is wel een constante verbinding met de WhatsApp-servers nodig.

Er zijn een aantal nieuwe beveiligingsmaatregelen doorgevoerd om te voorkomen dat bijvoorbeeld een man-in-the-middle-aanval kan worden uitgevoerd. Zo heeft WhatsApp de securitycodes uitgebreid die verschijnen als een gebruiker van toestel wisselt. Die toont voortaan alle andere apparaten van gebruikers. Ook krijgt WhatsApp Automatic Device Verification waarmee gebruikers apparaten alleen nog opnieuw hoeven te verifiëren bij het opnieuw registreren van hun account.