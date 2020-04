'WhatsApp bevat code om meerdere apparaten aan één account te koppelen'

WhatsApp zou druk bezig zijn met het ontwikkelen van een functie om berichten te kunnen sturen vanaf verschillende apparaten op één account. Dat kan nu niet, al kunnen gebruikers via WhatsApp Web wel berichten sturen vanaf desktops.

WhatsApp zou aan anderen laten weten dat je in- of uitgelogd bent bij andere apparaten door een melding zoals dat nu gebeurt als gebruikers van telefoon wisselen, meldt WABetaInfo. Die site heeft verwijzigingen naar de nieuwe functie gevonden in bètaversies van WhatsApp. De functie is al even in ontwikkeling, zo claimt de site. WABetaInfo meldde vorig jaar al een keer als gerucht dat de functie wellicht zou komen.

Daarmee zou het voor het eerst mogelijk worden om via WhatsApp in te loggen op meerdere apparaten met hetzelfde account. WhatsApp Web en de desktop-programma's zijn alleen een doorgeefluik en de telefoon waarop het account staat, moet online zijn om het te laten functioneren. Andere chatapps zoals concurrent Telegram bieden de mogelijkheid wel om hetzelfde account op meerdere apparaten te gebruiken.

Het is onbekend hoe het ondersteunen van meerdere apparaten werkt met end-to-end-versleuteling in de chatapp. WhatsApp heeft nog niet gereageerd op het gerucht. Behalve inloggen op meerdere apparaten maakt WABetaInfo ook melding van een functie om berichten automatisch na een vooraf ingestelde tijd te verwijderen.