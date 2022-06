WhatsApp-bèta hint op komst native iPad-app

WhatsApp krijgt een iPad-app. Dat meldt WABetaInfo, die schrijft dat WhatsApp momenteel werkt aan multi-device 2.0, waarmee gebruikers WhatsApp op meerdere apparaten kunnen gebruiken. Het is niet bekend wanneer deze app precies verschijnt.

WABetaInfo schrijft op Twitter dat het een native iPad-app betreft, en dus geen webversie. Die app zou ook werken zonder dat gebruikers een telefoon gekoppeld moeten hebben. Dat is momenteel nog wel het geval bij WhatsApp Web en Desktop. De app zou in een toekomstige update geïntroduceerd worden, maar het is nog niet duidelijk wanneer dat precies gebeurt. Gebruikers die de WhatsApp-bèta testen op hun iPhone, zouden vanzelf toegang krijgen tot de native iPad-app. Ondersteuning voor Android-apps zou ook in de planning staan.

WhatsApp introduceerde in juli al plannen voor multi-device 2.0-ondersteuning, waarmee gebruikers de dienst op maximaal vier aanvullende apparaten kunnen gebruiken, naast hun smartphone. Dat werkt met behoud van encryptie en zonder dat een verbinding met een smartphone nodig is. Die feature is nodig voor een native iPad-app. WhatsApp zou nu werken aan multi-device 2.0 en de iPad-app, schrijft WABetaInfo. De vernieuwde multi-device-functie is nog niet beschikbaar voor alle gebruikers en het is onbekend wanneer dat verandert.

Afbeeldingen door WABetaInfo via Twitter