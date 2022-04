WhatsApp werkt aan ondersteuning voor gebruik op twee smartphones

WhatsApp werkt aan een functie waarmee gebruikers een tweede mobiele apparaat kunnen verbinden met de dienst. Na het scannen van een QR-code, kunnen gebruikers zo WhatsApp op een andere smartphone of tablet gebruiken.

De bètaversie 2.22.10.11 van WhatsApp voor Android bevat een functie om een nieuw mobiel apparaat te verbinden, ontdekte WABetaInfo. De site constateert dat gebruikers met de functie een apparaat als companion kunnen registreren. Ze kunnen daartoe bij de instellingen de sectie voor verbonden apparaten kiezen en een QR-code genereren. Door deze met een andere smartphone of tablet te scannen, kunnen ze WhatsApp ook op dat apparaat gebruiken.

WhatsApp maakte het vorig jaar al mogelijk om de chatdienst op meerdere apparaten te gebruiken zonder dat er verbinding met de smartphone nodig is. Het ging toen om maximaal vier andere apparaten in aanvulling op de koppeling met een enkele smartphone, maar de overige apparaten mochten geen mobiele apparaten zoals smartphones of tablets zijn. Het is niet duidelijk wanneer WhatsApp de uitbreiding naar mobiele apparaten, zoals deze nu in de bèta zit, breed beschikbaar maakt. WABetaInfo schreef vorig jaar al over de komst van een multidevice 2.0-functie voor WhatsApp.