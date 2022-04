Neostrada verhoogt prijzen van domeinnamen en shared hosting - update

Neostrada, een merknaam van Total Webhosting Solutions, voert per 1 juni een prijsverhoging door. Sharedhostingabonnementen worden een euro per maand duurder en ook de prijs van domeinnamen gaat omhoog. De prijsverhoging geldt niet voor resellers.

De nieuwe tarieven gelden voor nieuwe klanten en gaan voor bestaande klanten pas in bij het verlengen van een contract. Voor klanten die hun contract voor meerdere jaren hebben vastgelegd, verandert er vooralsnog niets.

Neostrada noemt nieuwe prijzen voor vier domeinextensies. De prijsstijging voor .com-domeinen is het grootst. Die kosten voortaan 17 euro per jaar; dat was 12,50 euro. De prijs voor een .nl-domein stijgt met 1 euro naar 11 euro per maand. In alle gevallen gaat het om prijzen exclusief btw.

Domeinregistratie 1 jaar Prijs per 1 juni Huidige prijs .nl 10,99 euro 9,99 euro .be 12,99 euro 12,50 euro .eu 14,99 euro 14,95 euro .com 16,99 euro 12,50 euro

Neostrada biedt zijn abonnementen gebruikelijk met kortingen aan in het eerste jaar. De nieuwe prijzen voor shared hosting lijken daardoor veel hoger dan de huidige prijzen, maar in feite gaat het om een prijsstijging van een euro per maand. Of Neostrada dezelfde kortingen aanhoudt met de nieuwe prijzen, is nog niet bekend.

Shared hosting Prijs per 1 juni Huidige prijs Light 5,99 euro 4,99 euro Standard 11,99 euro 10,99 euro Advanced 16,99 euro 15,99 euro Extreme 25,99 euro 24,99 euro

Prijzen exclusief btw en zonder kortingen

Neostrada wijzigt de prijzen niet voor groothandels en resellers. Die zijn ook uitgesloten van de prijsverhoging op domeinnamen. Begin 2021 voerde Neostrada al flinke prijsverhogingen door voor resellerpakketten. In januari 2019 verhoogde Neostrada ook al de prijzen voor alle klanten.

In 2018 werd Neostrada overgenomen door Total Web Hosting Solutions. Vorige jaar maakte TWS bekend dat het merk net als Alfahost en Flexwebhosting wordt ondergebracht bij Versio. Neostrada opereert nog onder zijn eigen naam, maar op termijn zal de naam verdwijnen.

Update, 11:09: SoHosted, eveneens een hostingprovider van Total Web Hosting Solutions, voert per 1 juni soortgelijke prijsverhogingen door. Bij SoHosted gaan de kosten van een .com-domeinregistratie met 2 euro omhoog en webhostingpakketten worden een euro per maand duurder. SoHosted noemt sterk gestegen kosten de oorzaak van de prijsverhoging.