Versio verhoogt prijzen domeinnamen en hostingpakketten per 1 januari

Hostingprovider Versio gaat de prijzen van veel van zijn domeinnamen en hostingpakketten verhogen. Het bedrijf doet dat naar eigen zeggen vanwege de inflatie. De nieuwe prijzen gaan per 1 januari 2024 in voor nieuwe klanten.

Versio zegt de prijzen te verhogen vanwege de gestegen kosten van 'personeel, inkoop van hardware, domeinnamen en licenties'. De provider voert de prijsverhoging onder andere door voor domeinnamen, hostingpakketten, vps-diensten en oudere pakketten die het bedrijf nog aanbiedt.

Onder de nieuwe tarieven wordt een .nl-domein bijvoorbeeld 5 euro duurder, van 17 naar 22 euro per jaar. Ook de prijzen van webhosting worden verhoogd. De prijs van het Basic-pakket wordt bijvoorbeeld verdubbeld naar 10 euro per maand. Het Start-pakket gaat van 11 naar 15 euro per maand. Veel vps-pakketten van Versio worden ook duurder. De volledige lijst met nieuwe tarieven staat op de website van het bedrijf. De prijzen die de provider noemt, zijn exclusief btw.

De nieuwe tarieven gaan vooralsnog alleen gelden voor nieuwe klanten, die per 1 januari 2024 de hogere prijzen gaan betalen bij het afnemen van nieuwe domeinnamen of hostingpakketten. Bestaande Versio-klanten krijgen pas bij een contractverlenging te maken met de verhoogde tarieven. In januari 2023 voerde Versio soortgelijke prijswijzigingen door vanwege inflatie. In oktober verhoogde de hostingprovider al de prijzen van zijn resellerpakketten.