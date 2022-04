Versio verhoogt prijzen van .nl-domein met zestig procent

Hostingprovider Versio gaat de prijs van domeinnamen vanaf volgende maand verhogen. De prijs van .nl-domeinen gaat dan van 5,99 naar 9,99 euro per jaar. Hetzelfde geldt voor .be-domeinen. Een .com-domein kost 14,99.

De veranderingen gaan in per 1 januari volgend jaar, schrijft Versio in een e-mail naar klanten die Tweakers heeft gezien. De prijsstijging heeft betrekking op domeinnamen die via Versio worden gekocht, en niet op reseller- of vps-hosting. De prijs van een .nl-domein gaat van 5,99 euro naar 9,99 euro per jaar. Een .be-domein gaat hetzelfde kosten, al kostten die eerder 6,99 euro. Ook de prijs van .com-domeinen stijgt. Die gaat van 8,99 euro per jaar naar 14,99 euro.

Het is niet de eerste keer dat Versio zijn prijzen verhoogt. Dat gebeurde eind 2018 ook al. Toen ging de prijs van een .nl-domeinnaam van 3,99 euro naar 5,99 euro. Daarbij stegen wel ook de prijzen van hosting, omdat daarbij nieuwe pakketten werden geïntroduceerd.