SIDN verhoogt prijs van .nl-domeinen tot 2023 jaarlijks met 2 procent - update

SIDN, de stichting die de uitgave van .nl-domeinen beheert, voert per 1 januari 2021 een prijsverhoging door. Registrars gaan per registratie 2 procent meer betalen. De komende drie jaar gaat de prijs steeds met 2 procent omhoog. Het is de eerste prijsverhoging sinds 2008.

SIDN heeft registrars met een e-mail op de hoogte gebracht van de prijsverhoging. Die aankondiging is te lezen op het forum van Tweakers. Een woordvoerder van SIDN bevestigt tegenover Tweakers dat de prijzen vanaf volgend jaar met 2 procent omhooggaan en dat die prijsstijging daarna jaarlijks doorgevoerd wordt. Het gaat om het bedrag dat registrars namens domeinnaamhouders jaarlijks betalen aan SIDN en om andere kosten zoals de maandelijkse bijdrage.

Momenteel kost een .nl-registratie zonder eventuele bulkkortingen jaarlijks 3,40 euro. Dat is vanaf volgend jaar 3,48 euro. Ook de maandelijkse registrarbijdrage gaat met 2 procent omhoog. Die is nu 68,33 euro per maand en dat wordt 69,67 euro per maand.

Diverse hosters bieden overigens .nl-domeinnamen aan voor bedragen die lager zijn dan wat jaarlijks aan SIDN betaald moet worden. Dat kan mede door bulkkortingen die registrars krijgen als ze veel domeinen registeren en door het verlies op de domeinregistratie te compenseren met inkomsten uit andere diensten, zoals webhosting.

Sommige registrars doen hun beklag over de prijsstijging. Ze wijzen erop dat de inkomsten van SIDN groeien, mede vanwege commerciële activiteiten en investeringen die gedaan zijn. Zo nam SIDN in 2017 een meerderheidsbelang in Connectis, een bedrijf voor inlogsystemen, om minder afhankelijk te worden van inkomsten uit .nl-domeinnamen.

Volgens de stichting is de prijsverhoging nu noodzakelijk voor een gezonde en stabiele financiële positie op de lange termijn. Het eigen vermogen is in de afgelopen jaren naar eigen zeggen bewust afgebouwd door te investeren in projecten die registrars en domeinnaamhouders ten goede komen. De inkomsten zijn nu stabiel, maar de kosten stijgen volgens SIDN door stijgende prijzen van inkoop- en arbeidskosten. SIDN heeft sinds 2008 zijn prijzen niet verhoogd.

Update 15:25: SIDN verduidelijkt dat de prijsverhoging van 2 procent voor de komende drie jaar geldt. Een eventuele aanpassing voor na 2023 is nog niet bekend, dat is afhankelijk van de stijging van de kosten, aldus de stichting.