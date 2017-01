Door Arnoud Wokke, woensdag 11 januari 2017 18:38, 3 reacties • Feedback

SIDN, de stichting voor het beheer van .nl-domeinnamen, heeft een meerderheidsbelang genomen in Connectis, een bedrijf voor inlogsystemen. Met de overname wil de stichting minder afhankelijk worden van de inkomsten uit .nl-domeinen.

De stichting en het bedrijf maken niet bekend hoeveel geld met de transactie gemoeid is. SIDN zegt dat het een meerderheid wilde in Connectis, omdat het gelooft dat de dienstverlening rondom de verificatie van online identiteiten een belangrijke rol zal spelen in de toekomst. "De dienstverlening van Connectis wordt een heel belangrijke core component van de digitale wereld (zoals domeinnamen dat nu zijn). Dit biedt ook kansen voor de .nl-registrars. Betere toegang tot Nederlandse online dienstverlening door hergebruik van (Europese) identiteiten versterkt de positie van Nederlandse IT-ondernemers. De samenwerking zorgt bovendien voor een reductie van kosten voor fraude en identitymanagement."

SIDN beheert nu .nl-domeinnamen en zal na de overname geen veranderingen in de structuur aanbrengen. Beide takken behouden de eigen directeur en Connectis zal blijven opereren met een winstoogmerk, terwijl SIDN een non-profitorganisatie blijft. SIDN heeft een dochteronderneming opgezet die het 65 procent aandeel in Connectis in bezit heeft.