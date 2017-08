SIDN toont vanaf 10 augustus abuse-gegevens van registrar bij whois

SIDN, de stichting voor het beheer van .nl-domeinnamen, heeft bekendgemaakt vanaf 10 augustus de registratiegegevens van een domeinnaam uit te breiden met de abuse-contactgegevens van de registrar. Onder 'abuse' schaart de stichting alle vormen van internetcriminaliteit.

De contactgegevens zijn vanaf 10 augustus terug te zien bij een whois-verzoek op de website van het SIDN. Door het makkelijk vindbaar maken van de abuse-contactgegevens van een registrar of hostingprovider, zegt SIDN te willen helpen bij de bestrijden van ongewenste situaties rondom een domeinnaam.

In begin 2010 besloot de stichting om de whois-gegevens te anonimiseren: de naam van een domeinnaamhouder was vanaf dat moment nog wel op te vragen, maar het bijbehorende adres was niet langer meer publiek. Dit verandert nu voor registrars die in verband zijn gebracht met internetcriminaliteit.

Via de dienst abuse204.nl probeert SIDN .nl-domeinnamen onaantrekkelijker te maken voor criminelen. Als een website door derden wordt gebruikt voor malware- of phishingpraktijken, dan kan de stichting via een mail de eigenaar daarvan op de hoogte stellen, met daarbij het verzoek om contact met de registrar op te nemen en actie te ondernemen. Worden de problemen niet opgelost, dan kan SIDN uiteindelijk de nameservers van de domeinnaam aanpassen, waardoor de website niet meer bereikbaar is.