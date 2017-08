Microsoft: 71 procent van Windows 10-gebruikers stuurt volledige telemetrie door

Microsoft heeft bekendgemaakt dat 71 procent van de Windows 10-gebruikers ervoor kiest om de volledige diagnostische gebruiksinformatie door te sturen. Het bedrijf zegt dat deze gegevens behulpzaam zijn bij het verbeteren van Microsoft-producten.

Microsoft zegt dat bedrijf overwegend positieve feedback heeft gekregen op de wijzigingen die in de Windows 10 Creators Update zijn doorgevoerd; volgens Microsoft kunnen gebruikers sinds deze update beter geïnformeerde beslissingen maken over hun privacy.

In april publiceerde Microsoft een gedetailleerde lijst van de gegevens die Windows 10 online doorstuurt. Ook werden er korte beschrijvingen toegevoegd van de verschillende privacyinstellingen. In maart voerde Microsoft een wijziging door, waardoor een privacymenu werd getoond bij de installatie van de Creators Update van Windows 10.

Volgens Microsoft is de introductie van een privacydashboard op het internet ook positief ontvangen; het dashboard zou al door meer dan 23 miljoen gebruikers zijn bezocht. In januari voerde het bedrijf een privacydashboard in voor het besturingssysteem, na een actie van de Zwitserse privacywaakhond FDPIC. Europese privacytoezichthouders, waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens, startten in februari een onderzoek naar de verwerking van persoonsgegevens in Windows 10.