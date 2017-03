Door Olaf van Miltenburg, woensdag 1 maart 2017 21:52, 25 reacties • Feedback

Microsoft heeft de update- en privacy-instellingen getoond die gebruikers krijgen voorgeschoteld als ze de Creators Update van Windows 10 installeren. Inmiddels zouden meer dan 400 miljoen systemen Windows 10 in 192 landen draaien.

Gebruikers kunnen met meer detail aangeven wanneer Windows 10 de update moet binnenhalen dan voorheen. Ze kunnen een dag en tijd aangeven en de planning achteraf aanpassen. Een 'snooze'-optie geeft de mogelijkheid drie dagen lang niet gestoord te worden. Zodra de Creators Update gereed is om te downloaden krijgen Windows 10-gebruikers dit door middel van een groot notificatiescherm te zien. Ze kunnen dan kiezen om later opnieuw een herinnering te krijgen. Via het Action Center is de installatie weer te vervolgen.

Zodra ze de installatie starten, krijgen ze eerst een privacyscherm met instellingen te zien. Daar kunnen ze aangeven of Microsoft de locatie, diagnostische gegevens en spraakbestanden mag gebruiken en of apps gepersonaliseerde reclame mogen tonen. Microsoft brengt de Creators Update in april uit. Het bedrijf claimt met de procedures in te spelen op feedback van gebruikers. Microsoft kreeg bij het verschijnen van Windows 10 veel kritiek op de opdringerige updatenotificaties, terwijl in de EU onderzoeken lopen met betrekking tot de privacyrisico's van Windows 10.

Volgens Microsoft zijn er wereldwijd inmiddels 400 miljoen systemen met Windows 10.