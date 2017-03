Door Julian Huijbregts, donderdag 2 maart 2017 08:26, 36 reacties • Feedback

T-Mobile heeft er in het laatste kwartaal van vorig jaar 71.000 abonnees bij gekregen. De groei is volgens de provider onder andere te danken aan de abonnementen met 'datavrije' muziek en onbeperkt internet. De overname van Vodafone Thuis leverde 164.000 klanten op.

De groei van abonnees was in het vierde kwartaal van vorig jaar veel sterker dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder, toen zag T-Mobile zijn mobiele bestand groeien met 25.000 nieuwe abonnees. T-Mobile wijst de groei toe aan de nieuwe strategie, waar de provider in mei mee is begonnen en de introductie van naar eigen zeggen 'onconventionele' abonnementen.

In oktober introduceerde T-Mobile zijn Datavrije Muziek-abonnement, waarbij dataverkeer van muziekstreamingdiensten als Spotify niet uit de databundel gaat. De Autoriteit Consument & Markt eist van T-Mobile te stoppen met dit aanbod, omdat het in strijd is met de netneutraliteit. T-Mobile vecht dat besluit aan bij de rechter. Ook kwam T-Mobile in het kwartaal met een nieuwe versie van zijn Oneindig Online-abonnement, met een gratis oprekbare datalimiet.

Begin dit jaar kondigde T-Mobile nieuwe abonnementen voor onbeperkt mobiel internet aan, maar de invloed daarvan op het klantenbestand is nog niet bekend, want de cijfers gaan over de periode tot december 2016. Het aantal prepaidklanten van T-Mobile blijft wel afnemen. In het laatste kwartaal van vorig jaar daalde dat met 13 procent ten opzichte van een jaar eerder.

T-Mobile Nederland had aan het einde van 2016 in totaal 3,91 miljoen klanten. Daaronder vallen nu ook de 164.000 klanten van Vodafone Thuis. Die haalde T-Mobile binnen door de vastenetwerkdiensten over te nemen van Vodafone, dat de tak moest afstoten vanwege de fusie met Ziggo. T-Mobile begon in februari met het aanbieden van vaste internetaansluitingen en alles-in-éénabonnementen onder de noemer T-Mobile Thuis.

De omzet van T-Mobile steeg in het vierde kwartaal met 4,7 procent naar 356 miljoen euro. De brutowinst kwam uit op 77 miljoen euro. Dat is een daling van 35 procent, die de provider toeschrijft aan investeringen in marketing. Over het hele jaar daalde de omzet met 4,5 procent, volgens T-Mobile vanwege hevige concurrentie en het feit dat data en bellen voor klanten goedkoper zijn geworden.