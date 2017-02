Door Julian Huijbregts, woensdag 15 februari 2017 13:54, 24 reacties • Feedback

T-Mobile is begonnen met het aanbieden van vaste internetaansluitingen en een alles-in-1-abonnement. De abonnementen vallen onder de noemer T-Mobile Thuis en zijn een gevolg van de overname van de vastnetwerkdiensten van Vodafone.

T-Mobile biedt internetabonnementen over dsl en over glasvezel aan. De dsl-abo's hebben een downloadsnelheid van 20 tot 80Mbit/s. De glasvezelabonnementen komen in uitvoeringen van 20Mbit/s tot 500Mbit/s en bieden die snelheden zowel voor down- als uploaden. Volgens T-Mobile hebben twee miljoen huishoudens toegang tot de glasvezelabonnementen.

Het alles-in-1-abonnement voor internet, tv en bellen met een vaste telefoon kost vanaf 41 euro per maand. De eerste zes maanden is dat 21 euro. Bij de goedkoopste versie van het abonnement zit dsl-internet met een downloadsnelheid van 20Mbit/s. T-Mobile biedt 'meer dan' dertig tv-zenders in hd-kwaliteit en Fox Sports 1 Eredivisie is inbegrepen. Klanten kunnen het pakket naar wens samenstellen en bijvoorbeeld een andere internetsnelheid kiezen.

De komst van de T-Mobile Thuis-abonnementen is het gevolg van de overname van de vastnetwerkdiensten van Vodafone door T-Mobile. Vodafone moest die bedrijfstak in de verkoop zetten van de Europese Commissie. Dat was een van de voorwaarden om de fusie tussen Vodafone en Ziggo goed te keuren.

Het nieuwe aanbod van T-mobile Thuis-abonnementen komt grotendeels overeen met de oude Vodafone Thuis-abo's. Bestaande Vodafone Thuis-abonnementen worden omgezet in een T-Mobile-variant. Een quad-play-abonnement, waarbij ook mobiel bellen of internetten is inbegrepen, biedt T-Mobile nog niet aan.