Door Emile Witteman, vrijdag 27 januari 2017 12:24, 58 reacties • Feedback

T-Mobile heeft een actie opgezet waarmee gebruikers die Vodafone Thuis en een mobiel abonnement van Vodafone hebben, kunnen overstappen naar een mobiel abonnement van T-Mobile, ook al loopt het huidige abonnement nog.

De pagina vermeldt dat T-Mobile de kosten voor de afkoop van het contract en de mobiele telefoon die bij het Vodafone-abonnement hoort op zich neemt. Ook vraagt T-Mobile geen aansluitkosten. Verder krijgt een klant 5 euro per maand korting als hij overstapt naar een Go Basic, Go Up of Go Next-abonnement. De actie geldt alleen voor mensen die zowel Vodafone Thuis als een mobiel abonnement van Vodafone hebben.

Op navraag van Tweakers bevestigt een woordvoerder van T-Mobile dat een overstappende klant inderdaad zijn telefoon niet meer hoeft af te betalen, zelfs als die zeer recent een abonnement bij Vodafone met een duur toestel heeft afgesloten. Ook wordt er geen onderscheid gemaakt in het abonnement dat de klant bij T-Mobile afsluit. Op de actiepagina wordt er vooral met de nieuwe Go-abonnementen geadverteerd, maar de woordvoerder bevestigt desgevraagd dat de actie ook geldt als de gebruiker overstapt naar een goedkoper Basis Sim Only-abonnement.

De actie is ontstaan door de overname van Vodafone door Ziggo. De Europese Commissie keurde de overname goed, mits Vodafone Thuis werd afgestoten. Die tak is hierop verkocht aan T-Mobile. Mensen die een Vodafone Thuis-abonnement hebben, nemen de dienst daardoor binnenkort bij T-Mobile af. Met de actiepagina probeert T-Mobile de klanten die zowel thuis als mobiel gebruikmaakten van Vodafone, de stap te zetten om volledig over te gaan naar T-Mobile.

De woordvoerder van T-Mobile vertelde dat T-Mobile nog niet heeft besloten hoe lang de actie loopt. Wel kan hij bevestigen dat zolang de actiepagina online staat, de actie nog geldig is.