T-Mobile geeft klanten korting en sportzenders bij combineren vast-mobiel abo

T-Mobile gaat donderdag beginnen met het geven van korting als klanten zowel een vast als mobiel abonnement afsluiten bij de provider. Concurrenten KPN en Vodafone doen dat al langer. De actie moet klanten binden.

De provider geeft klanten 2,50 euro korting per maand op het vaste abonnement en op tv kunnen klanten gratis Fox Sports Eredivisie kijken, zegt de provider. Ook kunnen klanten kiezen voor 7,50 euro korting op Fox Sports Compleet. Dat kost normaal 12,50 euro per maand, maar voor wie ook een mobiel abonnement bij de provider heeft, kan dat bijbestellen voor 5 euro per maand.

Daarmee begint T-Mobile met quadplay, het aanbieden van combinaties van mobiele en vaste abonnementen. Quadplay geldt als manier om klanten te binden, omdat bij een overstap van mobiele provider klanten met het vaste abonnement ook ineens duurder uit zijn. KPN biedt dat al enige jaren aan en VodafoneZiggo is daar ook mee begonnen.

T-Mobile heeft een website online gezet om de kortingen die het geeft bij het combineren van abonnementen te laten zien. Klanten zeggen bovendien op GoT al dat ze de korting terugzien op de facturen.