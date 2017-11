VodafoneZiggo: lagere omzet op mobiele markt komt deels door roamingregels

VodafoneZiggo heeft bij de presentatie van zijn kwartaalcijfers een dalende omzet op de mobiele markt laten zien. Dat wijt de provider voor een deel aan het wegvallen van inkomsten door roaming. Het aantal huishoudens met een gecombineerd abonnement neemt toe.

De provider meldt dat de omzet uit mobiele abonnementen voor consumenten in het derde kwartaal daalde met 29 miljoen euro, waarvan 12 miljoen te wijten zou zijn aan de nieuwe roamingregels; een verdere 8 miljoen zou het gevolg zijn van een hoger aantal geleverde sim-only-abonnementen. Op de zakelijke markt was er sprake van een omzetdaling van 31 miljoen euro, waarvan 8 miljoen door de roamingregels en 4 miljoen doordat er minder bundels werden overschreden. De omzetdalingen voor zakelijke en consumentenabonnementen komen neer op 17,4 en 11,6 procent respectievelijk.

De kwartaalcijfers tonen een verdere daling op het gebied van tv-abonnementen. In totaal verloor de joint-venture 15.400 tv-klanten, maar wist er voor internet en telefonie respectievelijk 20.100 en 4900 klanten bij te krijgen, waardoor er uiteindelijk een toename in het totale aantal vaste klanten te zien is.

VodafoneZiggo zegt dat inmiddels 780.000 van de 3,9 miljoen huishoudens met een vaste aansluiting een gecombineerd abonnement hebben. Daarbij gebruiken ze 1,2 miljoen simkaarten. Bij de presentatie van de cijfers van het tweede kwartaal waren er nog 630.000 huishoudens met een gecombineerd abonnement. Klanten die deze abonnementen afnemen, krijgen naast het standaardpakket een verdubbeling van de mobiele data, een extra tv-pakket en een internetbeveiligingspakket.

De totale omzet van het fusiebedrijf kwam neer op 999 miljoen euro; dat is een daling van 5 procent. De operationele winst bedroeg 84 miljoen euro, een daling van 20 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2016.