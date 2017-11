Xbox One X ondersteunt native resolutie van 1440p-monitoren

De Xbox One X ondersteunt ook 1440p-monitoren. Tot nu toe was het onduidelijk of de nieuwe console van Microsoft dergelijke native resoluties zou ondersteunen, mede omdat de Xbox One X zich specifiek richt op 4k-resolutie.

Kevin Gammil, een onderdirecteur van Microsofts Xbox-divisie, zei op Twitter dat de Xbox One X via hdmi de native resolutie van een 1440p-monitor ondersteunt. Op onder andere Reddit leefde al geruime tijd de vraag of de Xbox One X ook 1440p-monitoren zou ondersteunen.

Op Twitter zei Gammil ook dat als een game een 1440p-resolutie als output heeft, het beeld op een 4k-televisie wordt opgeschaald naar een 2160p-resolutie. Op een televisie met een full-hd-resolutie wordt gebruikgemaakt van supersampling, zodat de hogere resolutie wordt teruggebracht naar een passende 1080p-resolutie. Er werd eerder gespeculeerd dat de Xbox One X op een 1440p-monitor ook via supersampling een 1080p-resolutie zou voorschotelen.

Dit laatste is bijvoorbeeld wel het geval bij Sony's PlayStation 4 Pro. Als op deze console een game met 2160p- of 1440p-resolutie wordt gespeeld op een 1440p-monitor, is de outputresolutie 1080p, waarna de beelden worden opgeschaald. Omdat de beelden niet gerenderd worden in de hogere resolutie, ziet de game er op dergelijke monitoren minder goed uit. De Xbox One X komt uit op 7 november.