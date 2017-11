Amazon brengt Xbox One-app voor Prime Video uit

Amazon heeft de Xbox One-app voor zijn streamingdienst Prime Video wereldwijd uitgebracht. De app werkt op alle varianten van de Xbox One, ook op de Xbox One X die op 7 november uitkomt. Er waren al apps voor de videodienst voor smartphones, tablets en tv's.

De app is beschikbaar om te downloaden op de Xbox One via de Microsoft Store. In de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk was deze app al sinds eind december beschikbaar op de Xbox One. Via een omweg was de app ook in de Benelux al op de consoles van Microsoft te downloaden en te gebruiken, maar de app wordt hier nu pas echt officieel uitgebracht. Op de Xbox One X kan via de app ook content in 4k-resolutie worden afgespeeld.

De dienst van Amazon werkt niet in combinatie met Googles Chromecast, alleen met Amazons eigen Firestick. Prime Video is sinds eind december beschikbaar in Nederland en België. De dienst biedt films en series aan, waaronder series die door Amazon zijn gefinancierd. Dat zijn onder andere The Grand Tour, American Gods, The Man in the High Castle en Mozart in the Jungle.

Gebruikers van Prime Video kunnen series en films streamen, maar ook downloaden naar mobiele apparaten om offline te kijken. Een abonnement kost dit jaar 2,99 euro per maand, vanaf volgend jaar stijgt de prijs naar 5,99 euro per maand.