Microsoft brengt HoloLens op 1 december uit in Benelux

Microsoft gaat zijn HoloLens-augmentedrealitybril vanaf 1 december leveren in de Benelux. Het gaat om de ontwikkelaarsversie en de Commercial Suite-variant, die sinds begin dit jaar al in Duitsland, Frankrijk en Ierland te krijgen waren.

Microsoft heeft nog niet bekendgemaakt wat de HoloLens in de Benelux gaat kosten, maar waarschijnlijk zijn de prijzen vergelijkbaar met die van de andere Europese landen. Daar kost de ontwikkelaarsversie 3299 euro en de Commercial Suite-versie kost 5489 euro.

De ontwikkelaarsversie is bedoeld voor individuele ontwikkelaars die zelf aan de slag willen met de HoloLens. Ondersteuning voor deze versie is er via community-forums. De duurdere Commercial Suite-versie beschikt over dezelfde hardware, maar wordt geleverd met garantie en enterprise-eigenschappen voor beveiliging en management. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de bril in een kioskmodus te zetten.

De HoloLens komt op 1 december beschikbaar in 29 nieuwe landen, de augmentedrealitybril was al in 10 landen verkrijgbaar. In een faq noemt Microsoft alle nieuwe locaties waar de bril te koop is. Op de Nederlandse Microsoft-site is de HoloLens nog niet te bestellen, maar klanten die al een bestelling willen plaatsen kunnen contact opnemen via e-mail.