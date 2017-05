Door Arnoud Wokke, dinsdag 30 mei 2017 17:43, 5 reacties • Feedback

De kartonnen bril voor augmented reality van Twentse studenten heeft binnen een dag het doel op Kickstarter behaald. Op moment van schrijven heeft de Aryzon meer dan 800 backers die in totaal rond 27.000 euro hebben ingelegd.

De crowdfundingcampagne begon maandag en had een doel van 25.000 euro en het project bereikte dat doel dinsdagmiddag. Veel van de backers kozen voor de 'early bird'-aanbieding om de bril voor 24 euro in handen te krijgen vanaf deze zomer, terwijl andere klanten 29 euro betalen en hem pas kunnen krijgen vanaf september.

Net als veel vr-brillen werkt de kartonnen bril door er een smartphone in te schuiven. Gebruikers kunnen het kartonnen bouwpakketje zelf in elkaar zetten tot viewer. Anders dan bij de Cardboard kijken gebruikers niet direct tegen het scherm van de smartphone aan. Het toestel zit aan de onderkant en via een spiegel in combinatie met een fresnellens projecteert de Aryzon het beeld op een semi-transparante kunststoflaag.

De gebruiker beziet de wereld door deze laag en de Aryzon voegt virtuele elementen toe aan zijn blikveld. Vijf studenten Industrial Design Engineering van de Universiteit Twente ontwierpen de viewer en de bijbehorende app. De bedoeling is dat het idee uitgroeit tot dienst waar gebruikers visualisaties kunnen toevoegen en downloaden. Bedrijven en instellingen kunnen de viewer dan gebruiken om bijvoorbeeld klanten huizen in te laten richten of patiënten inzicht te geven in fysieke kwalen. Helemaal vergelijkbaar met de HoloLens is de Aryzon niet. Voor geavanceerde ar-toepassingen zijn onder andere sensoren voor het meten van diepte nodig. Met alleen een smartphone zijn de mogelijkheden voor het herkennen van de omgeving beperkt.