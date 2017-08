Intel stopt productie van Atom-processor die in HoloLens zit

Intel heeft de end of life-status van de Atom x5-Z8100P-soc aangekondigd. Dat is de chip die Microsoft gebruikt in zijn HoloLens. De soc kan nog tot 30 september besteld worden en een maand later vinden de laatste leveringen plaats.

De productiestop van de Atom x5-Z8100P-soc is door Intel aangekondigd en werd opgemerkt door AnandTech. De 14nm-quadcore met een kloksnelheid van 1,04GHz op basis van de Cherry Trail-generatie zit in de huidige ontwikkelaarsversie van de Microsoft HoloLens.

De Atom-soc is niet de belangrijkste processor van de HoloLens en kan waarschijnlijk probleemloos vervangen worden door een ander exemplaar. Om alle inputs van de sensoren te verwerken heeft de agumentedrealitybril van Microsoft een holographic processing unit aan boord. Dat is een speciaal ontworpen processor op het 28nm-procedé van TSMC, met 24 afzonderlijke digital signal processors.

Vorige maand gaf Microsoft details over een nieuwe ai-coprocessor, die deel zal uitmaken van een nieuwe versie van de holographic processing unit. De nieuwe hardware moet terechtkomen in een volgende versie van de HoloLens. Wanneer die uitkomt, is nog niet bekend.