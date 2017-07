Microsoft werkt aan ai-coprocessor voor opvolger HoloLens

Microsoft werkt aan een nieuwe processor voor de opvolger van de huidige HoloLens. De chip bevat een ai-coprocessor voor de implementatie van deep neural networks, om machine vision efficiŽnt af te handelen.

Microsoft demonstreerde een HoloLens met de Holographic Processing Unit 2.0 tijdens het CVPR2017-evenement rond computer vision in Hawaii. Deep neural networks kunnen helpen bij het herkennen van bijvoorbeeld objecten en handgebaren, maar hebben grote hoeveelheden data nodig. Dit soort berekeningen zijn efficiënter af te handelen door speciaal daarvoor ontwikkelde, programmeerbare processors. Dit moet er onder andere voor zorgen dat de verwerking geen al te grote wissel trekt op de accu van de HoloLens.

De coprocessor voor kunstmatige intelligentie is onderdeel van de tweede versie van de holographic processing unit van de HoloLens. Deze chip ontwikkelt Microsoft voor het realtime afhandelen van alle data van de sensoren van de augmentedrealitybril, zoals de dieptesensoren, de headtrackingcamera en de infraroodcamera.

Details over de komende processor, of een nieuwe HoloLens, gaf Microsoft verder niet. Microsoft kan putten uit de kennis die opgedaan is met het ontwikkelen van zijn eigen fpga's die het inzet voor algoritmes op basis van deep neural-netwerken. Microsoft zet deze voor tal van diensten in. Ook Intel kondigde vorige week een ai-coprocessor voor het draaien van neurale netwerken op host-niveau aan. Deze is in een stick verwerkt.