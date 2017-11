Microsoft wil ai-processors in meer apparaten integreren

Microsoft werkt aan processors die geoptimaliseerd zijn voor kunstmatige intelligentie en die voor andere apparaten dan alleen de HoloLens ingezet worden. Het bedrijf vindt het ontwikkelen van software tegelijk met hardware, waaronder chips belangrijk en blijft hier in investeren.

Op de vraag van CNBC hoe het gaat met het ontwikkelen van ai-processors voor de HoloLens, antwoordt Panos Panay, van de Devices-divisie van Microsoft, dat het bedrijf als onderdeel van de Devices-divisie een Silicon Group heeft, belast met het ontwikkelen van chips. "Als je software maakt, moet je het samen met hardware maken. We noemen dat writing to the steel", zegt Panay. "Om silicium te kunnen maken en dat te verspreiden via producten, dat de juiste ervaring via software naar klanten brengt, dat is heel belangrijk. We blijven daar in investeren", zegt hij.

De vervolgvraag of de chips naar meer apparaten komen, beantwoordt Panay volmondig met ja: "We moeten doorgaan met het vinden van de stukken silicium, de chipsets, om sensoren tot leven te brengen, om mensen met elkaar en met hun producten te verbinden." Deels doet Microsoft die ontwikkeling in eigen beheer en deels met partners. Het bedrijf verstrekt licenties op zijn chiptechnieken aan partners, waarbij Panay als voorbeeld de asic in de pen van de Surface Pro noemt.

Microsoft kondigde afgelopen zomer aan de Holographic Processing Unit 2.0 te ontwikkelen. Deze chip ontwikkelt Microsoft voor het realtime afhandelen van alle data van de sensoren van de HoloLens. Onderdeel van de processor is een ai-chip die geoptimaliseerd is voor de implementatie van deep neural networks om objecten te herkennen.