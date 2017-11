EA maakt voorlopig geen nieuwe games voor Nintendo Switch

EA bekijkt in maart, als de Nintendo Switch een jaar op de markt is, hoe populair de console is om tot een besluit te komen of het bedrijf meer games voor de Switch gaat uitbrengen. Voorlopig blijft FIFA 18 daarmee de enige EA-game voor de console.

EA bracht eind september FIFA 18 uit voor de Switch en het is nog te vroeg om te kunnen constateren of de release succesvol is. Dat zegt de financiële topman van EA, Blake Jorgensen, tegen de Wall Street Journal. Voordat EA meer mankracht op gameontwikkeling voor de Switch zet, wil het bedrijf volgens hem eerst 'een volledig beeld hebben wat de vraag ernaar is'.

De Switch lijkt hoe dan beter te verkopen dan Nintendo zelf had ingeschat. Het bedrijf heeft tot nu toe 7,63 miljoen exemplaren van zijn console geleverd. Dat maakte Nintendo deze week bekend. Het Japanse gamebedrijf verwacht er in totaal 14 miljoen in zijn financiële jaar te leveren, waar het eerder rekening hield met 10 miljoen exemplaren. Van de voorloper van de Switch, de WiiU, leverde Nintendo in de totale periode waarin het apparaat op de markt was 13,5 miljoen stuks.