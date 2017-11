Microsoft gaat meer investeren in ontwikkeling van zelfgemaakte games

De onderdirecteur van Microsofts gamedivisie en het hoofd van de Xbox-divisie, Phil Spencer, heeft gezegd dat Microsoft van plan is om meer geld te steken in het ontwikkelen titels die binnen de eigen deuren worden gemaakt.

Spencer wil dit bereiken door eigen gamestudio's te openen of bestaande ontwikkelstudio's over te nemen, zo zei hij in een interview met Bloomberg. Hij vindt dat de gamedivisie van Microsoft moet groeien en dat de capaciteit om content te creëren een van de sterkste kanten van het bedrijf moet zijn. Daarbij erkent hij dat Microsoft op dit punt niet altijd evenveel geld heeft gestoken in de ontwikkeling van zelf geproduceerde games.

Microsoft heeft in de laatste jaren de investeringen hierin juist teruggeschroefd; zo werden bijvoorbeeld de studio's Lionhead en het Deense Press Play gesloten. Het bedrijf heeft vaker kritiek gekregen op dit beleid, wat er mede toe zou hebben geleid dat er, ten opzichte van bijvoorbeeld Sony en Nintendo, relatief weinig grote eigen titels of specifiek voor de Xbox ontwikkelde games zijn uitgebracht.

De Xbox-divisie gaat zijn eigen succes meer afmeten aan de hand van de verkopen van games, abonnementen en gerelateerde diensten. De verkopen van de consoles, zoals de Xbox One X die vanaf woensdag uitkomt, zal hierbij minder van belang zijn. Ook het aantal maandelijks actieve gebruikers, streaming en e-sports worden onderdelen die in de nieuwe strategie belangrijker gaan worden.

In het interview zei Spencer ook dat Microsoft waarschijnlijk in de komende drie jaar een nieuwe streamingdienst gaat introduceren waarvoor geen Xbox-console nodig is. In 2012 is daar al mee getest binnen het bedrijf, maar het bleek toen te kostbaar. Volgens Spencer is de tijd er nu mogelijk wel rijp voor, mede door de verdere ontwikkeling van Azure.