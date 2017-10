PlayerUnknown's Battlegrounds is vanaf 12 december beschikbaar op Xbox One

Microsoft en PUBG Corp. hebben bekendgemaakt dat PlayerUnknown's Battlegrounds vanaf 12 december beschikbaar is voor de Xbox One. Het gaat dan nog om een vroegtijdige versie. De 1.0-versie voor de pc moet eind december uitkomen.

Als PUBG op 12 december verschijnt voor de Xbox One, is het net als de huidige pc-versie nog een Early Access-game die nog werk behoeft. De game zal beschikbaar komen via het Xbox One Game Preview Program en kost 30 dollar. Er staat nog geen europrijs in de Nederlandse Windows Store, maar dat zal neerkomen op 30 euro, gelijk aan de pc-versie.

Tegelijkertijd heeft PUBG Corp. aangekondigd dat versie 1.0 van de game eind december af moet zijn. Dat betekent dat het spel dan uit Early Access komt en als volwaardig product aan de man gebracht zal worden op Steam.

Beide versies worden tegelijkertijd ontwikkeld, maar volgen ieder een eigen roadmap. Volgens de aankondiging komen verschillende features van de Xbox One-versie na verloop van tijd beschikbaar, net zoals dat bij de pc-versie gebeurde. Uit die bewoording lijkt op te maken dat de Xbox-versie die op 12 december uitkomt niet alles bevat wat de pc-versie nu heeft. Concrete details geven de uitgever en ontwikkelaar echter niet.

Tijdens de E3-gamebeurs in juni werd aangekondigd dat PlayerUnknown's Battlegrounds naar de Xbox One komt. Op de gamescom in augustus maakte Microsoft bekend dat het de consoleversie van de game zelf gaat uitgeven. De Zuid-Koreaanse ontwikkelaar Bluehole heeft eind september een los bedrijf met de naam PUBG Corp. opgericht voor de verdere ontwikkeling van de game.