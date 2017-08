Microsoft wordt uitgever PlayerUnknown's Battlegrounds op Xbox One

Microsoft heeft in het kader van de Gamescom bekendgemaakt dat het de uitgever wordt van de populaire shooter PlayerUnknown's Battlegrounds, oftewel PUBG. De game ondergaat nog steeds een sterke groei.

In de aankondiging op het Xbox-blog schrijft PUBG-producer CH Kim dat het gaat om 'een uitbreiding van de samenwerking met Microsoft', nadat het bedrijf in juni had laten weten dat de game als exclusive zou uitkomen voor de Xbox One. Een woordvoerder wil tegenover GameSpot niet bevestigen dat het daarbij om een timed exclusive gaat en dat de game uiteindelijk ook uitkomt op andere consoles. Daarvoor zou het nu nog te vroeg zijn.

In het huidige bericht herhaalt PUBG-ontwikkelaar Bluehole dat de launch aan het einde van dit jaar exclusief op de Xbox zal plaatsvinden. De nadere samenwerking tussen het bedrijf en Microsoft zou in ieder geval betekenen dat de ontwikkeling voor de console in een hoger tempo kan plaatsvinden. Daarnaast kan het gebruikmaken van Microsofts kennis en middelen op het gebied van sales en marketing.

De battle royale-game is nog steeds zeer populair. PUBG-bedenker en -maker Brendan Greene zei op de Gamescom dat er inmiddels acht miljoen exemplaren zijn verkocht, aldus Eurogamer. Eind juni stond het aantal verkochte exemplaren nog op vier miljoen. Ook het aantal gelijktijdige spelers heeft een nieuwe recordhoogte bereikt, dat ligt nu op 700.000. Eind juli waren dat nog 481.000 spelers op Steam. Greene denkt dat de populariteit voortkomt uit het simpele concept van land, loot, survive, wat iedereen zou kunnen begrijpen.