PlayerUnknown's Battlegrounds is vier miljoen keer verkocht

Het succes van PlayerUnknown's Battlegrounds duurt onverminderd voort. Nog geen maand na de vorige mijlpaal heeft de game de grens van vier miljoen verkochte exemplaren gepasseerd. Daarmee heeft de game een kleine honderd miljoen dollar opgeleverd.

De studio, Bluehole, meldt dat de game op Steam op het hoogtepunt tot nu toe 230.000 gelijktijdige spelers had, waarmee de game op de vierde plaats staat, na Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive en Payday 2. Er worden dagelijks meer dan 100.000 sessies gespeeld. De game trekt niet alleen veel spelers, er wordt ook veel naar gekeken. De piek van het aantal gelijktijdige kijkers op Twitch ligt op 350.000, terwijl ruim 120.000 Twitch-gebruikers dagelijks naar de game kijken. Dat is 15 procent van het totaal aantal Twitch-gebruikers.

Het land waar de meeste spelers vandaan komen is de VS, 24 procent van het totaal. Ook op andere continenten wordt de game gespeeld. Zo komt 6 procent van de spelers uit Duitsland, 6 procent uit Rusland en 4 procent uit het VK. Hoeveel van de spelers uit de Benelux komen, is niet bekend. De game is sinds begin maart in Early Access via Steam verkrijgbaar.