Door Mark Hendrikman, maandag 12 juni 2017 01:30

PlayerUnknown's Battlegrounds komt later dit jaar naar de Xbox One. Daarnaast krijgt de game in de daadwerkelijke releaseversie een update om gebruik te maken van de extra mogelijkheden die de Xbox One X biedt.

Brendan Greene, maker van de game, maakt dat nieuws bekend tijdens de Xbox-persconferentie in het kader van de E3-gamebeurs in Los Angeles. De game zal exclusief voor de Xbox One uitkomen. Ook valt uit Greenes woorden op te maken dat gamers niet hoeven te wachten tot de ontwikkeling van de game klaar is voordat ze hem kunnen spelen: net als bij de Windows-versie is het mogelijk om de game al voor release te spelen.

PlayerUnknown's Battlegrounds is een zogenaamde battle royale-game, waarin spelers met 100 tegelijk op een groot onbewoond eiland gedropt worden en ervoor moeten zorgen dat alleen hun team, bestaande uit maximaal 4 spelers, overleeft. Het is in de matches zaak om zo snel mogelijk wapens bij elkaar te sprokkelen en te zorgen dat spelers niet buiten de almaar krimpende speelzone komen. De game geniet momenteel veel populariteit. Hoeveel de game gaat kosten voor de Xbox One is nog niet bekend.