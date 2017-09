Raar, maar waar: de populairste pc-game van dit moment is officieel nog niet uitgebracht. Onlangs verbrak PlayerUnknown's Battlegrounds het 'piekmomentrecord' van Dota 2 op Steam. Nooit eerder speelden zo veel mensen tegelijk dezelfde game op Steam. Een ongekend succes, helemaal als je nagaat dat het spel nog steeds formeel in Steam Early Access zit. Een officiële releasedatum is er nog steeds niet, ook niet voor de Xbox One-versie. Want ja, die zit er ook aan te komen. Microsoft verraste het publiek op de E3 door de toen al populaire pc-game aan te kondigen voor zijn console, maar de game was nog niet in actie te zien. Inmiddels is dat laatste wel het geval. Onlangs kon Tweakers al even met de Xbox One-versie van het spel aan de slag.

E3-trailer van PUBG.

Althans, dat was het idee. In werkelijkheid lag het even anders. Op een Xbox Showcase-event in Londen had Microsoft een speciaal geprepareerde pc-versie klaarstaan. Ja, we speelden met een controller en ja, de graphics waren zo geschaald dat ze representatief zouden moeten zijn voor hoe de Xbox One-versie er straks uit komt te zien. Maar het was niet écht de Xbox One-versie. Waar die wel is en hoe ver Bluehole Studio en Microsoft ermee zijn, is dus nog niet duidelijk. Toch willen we onze eerste spelervaring even kort bespreken, want hoewel het een beetje 'nep' was, hielden we er toch wat interessante inzichten aan over.

Laten we beginnen met de graphics. Hoe die er in de definitieve versie uitzien is dus nog wat onzeker, want wat wij voorgeschoteld kregen was een 'zo zien we het momenteel voor ons'-weergave van de game. Duidelijk is daarbij wel dat de game er minder goed uitziet dan op de pc. Waar zit dat dan in? Met name in de resolutie. Voor zover wij nu konden zien, zal de Xbox One-versie niet boven full hd uitkomen, wat een en ander minder scherp maakt dan bij de pc-versie. Opvallend, want de trailer die Microsoft eerder dit jaar vrijgaf had wel een 4k-resolutie. Het feit dat het beeld van de versie die wij speelden duidelijk minder scherp oogde dan dat van de pc-versie, doet vermoeden dat die 4k-resolutie niet daadwerkelijk wordt gehaald. Verder zijn er niet veel verschillen zichtbaar, al was het maar omdat de game er op de pc natuurlijk ook niet bepaald goed uitziet. Daarbij komt dat de versie die wij speelden 'onder de motorkap' nog steeds de pc-versie was. Het blijft afwachten of de echte Xbox One-versie veranderingen zal tonen.

Te weinig knoppen

Dan de gameplay. Het moge duidelijk zijn dat spelen met een controller behoorlijk anders gaat dan met een toetsenbord. De standaardinstellingen van de Xbox One-controller komen overeen met hoe de meeste shooters werken op consoles. Daar is op zich niets mis mee. Er is echter één probleem. De interface van PUBG heeft behoefte aan meer knoppen dan er op een Xbox One-controller zitten. Is dat inderdaad een probleem? Dat dachten wij wel. Een simpel voorbeeld ter illustratie betreft het oppikken van een attachment. Druk op de knop om hem op te pakken, en je hebt hem in je inventory. Druk nog eens op dat item en het wordt automatisch op een gun geplaatst waar het op past. Tot zover geen probleem, maar wat als dat onderdeel op je eerste én tweede wapen past en je wilt het op je tweede gun? Die keuze heb je niet, want daar is geen knop voor! De enige oplossing is om het eerste wapen even neer te leggen, dan het betreffende item aan je enig overgebleven gun hangen, en daarna je eerste wapen weer oppakken. Dan lukt het uiteindelijk dus wel, maar erg handig is het niet.

Geen aim-assist

Ook in de gameplay maakt spelen met een controller behoorlijk wat verschil. Natuurlijk helpt het niet dat wij met een controller op een normale pc-server aangesloten tegen 99 spelers met toetsenbord en muis speelden. We maakten wel wat kills, maar maakten geen deel uit van spannende shoot-outs, want die hadden we zeer waarschijnlijk toch niet kunnen winnen. De reden daarvoor is dat er momenteel nog geen enkele richthulp in PUBG zit. Nu denk je misschien 'ja, maar dat wil je toch ook niet?' Ja, dat wil je wel. Praktisch elke consoleshooter heeft een vorm van aim-assist, aim-snap, of hoe je het ook wil noemen. Een systeem om gamers lichtjes te assisteren zodat ze sneller raak kunnen schieten. Ontbreekt dat volledig, dan merk je pas hoe lastig het eigenlijk is om met een controller net zo snel raak te schieten als met een muis. Ook dit kan in de categorie 'hier moet wel iets mee gebeuren.'

Ondanks bovenstaande bedenkingen hebben we ons wel goed vermaakt tijdens de Xbox One-achtige speelsessie. Ervan uitgaande dat de échte Xbox One-versie een beter doordachte interface en soepeler controls krijgt, kan het haast niet anders of PlayerUnknown's Battlegrounds wordt ook op Microsofts console een hit. Wat daarbij wellicht kan helpen, is dat Bluehole tegen die tijd hopelijk nieuwe content heeft klaarstaan, en dat het prijspeil van de pc-versie ook voor de Xbox One-versie wordt gehanteerd. Dat zou betekenen dat de game dertig euro kost, wat behoorlijk meevalt in vergelijking met de 'grote' games. Zeker als je net zo veel tijd stopt in PUBG als wij de afgelopen maanden deden.