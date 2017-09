PlayerUnknown's Battlegrounds neemt piekmomentrecord af van Dota 2

PlayerUnknown's Battlegrounds heeft een nieuw record verbroken op Steam. De game had op zaterdag 1.349.584 spelers tegelijk online. Daarmee heeft het spel nu een hogere all-time peak dan Dota 2, die op een gegeven moment iets onder de 1,3 miljoen spelers had.

Met het verbreken van dit record lijkt het erop dat het afnemen van dergelijke titels er even op zit voor 'PUBG'. Wat betreft de Steam-statistieken die in te zien zijn, staat de game nu bovenaan. De game was van dag tot dag al populairder dan Dota 2 en valt met dit nieuwe record dan wellicht de populairste game op Steam aller tijden te noemen.

Toch valt er nog een record te bedenken dat PUBG waarschijnlijk niet van Dota 2 kan afnemen: volgens Steamspy heeft de free-to-play-moba van Valve namelijk 114,7 miljoen 'eigenaren' op Steam. In het geval van PUBG zijn dat er momenteel ongeveer 11,4 miljoen. Dat record lijkt veilig, al is dat hoogstwaarschijnlijk alleen omdat PUBG 29,99 euro kost en Dota 2 gratis is en na één keer proberen meteen een vaste plek in een gebruiker z'n Steam Library krijgt.

Of PUBG de populairste game van dit moment is, valt maar moeilijk te zeggen. Een andere sinds jaar en dag zeer populaire game is League of Legends. Die game is echter niet op Steam verkrijgbaar en de ontwikkelaars geven maar zeer zelden statistieken weg over hun spel. In 2014 had League in ieder geval op piekmomenten 7,5 miljoen spelers online.

Volgens de hoofdontwikkelaar van de game, Brendan Greene, is de populariteit te danken aan het simpele 'land, loot, survive'-concept van het spel. Spelers landen alleen of in teams van maximaal vier spelers ergens op een onbewoond eiland met nog ongeveer honderd andere spelers. Hierna moeten ze zo snel mogelijk uitrusting bij elkaar sprokkelen en zorgen dat ze niet alleen alle confrontaties met andere spelers winnen, maar ook dat ze binnen de almaar krimpende speelzone blijven.

PlayerUnknown's Battlegrounds kwam in maart van dit jaar uit op Steam Early Access. Daarvoor werkte de maker aan dit concept in de vorm van een Arma 2-mod genaamd Battle Royale, geïnspireerd door het Japanse boek en de film van dezelfde naam. Het spel moet voor het einde van dit jaar uit Early Access komen en rond die tijd moet het ook verschijnen voor de Xbox One.