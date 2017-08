GTA Online krijgt PlayerUnknown's Battlegrounds-achtige spelmodus

Rockstar Games heeft de Smuggler's Run-uitbreiding voor GTA Online uitgebracht. De update blijkt een nieuwe Motor Wars-spelmodus te bevatten, waarin vier teams het met elkaar moeten uitvechten in een steeds kleiner wordende cirkel.

Motor Wars is een nieuwe Adversary Mode, die toegevoegd blijkt te zijn met de nieuwste update. In de eerdere aankondiging van de Smuggler's Run-uitbreiding werd hierover niet gerept, maar in een bericht over de uitbreiding wordt de modus wel genoemd. De update is inmiddels beschikbaar.

In de spelmodus moeten spelers een team kiezen en er doen altijd vier teams mee, die ieder maximaal veertien spelers bevatten. Net als in PlayerUnknown's Battlegrounds moeten spelers uit een vliegtuig springen en vervolgens elkaar zien af te schieten in een steeds kleiner wordende cirkel. Hoewel het concept deels gelijk is aan het populaire PUBG, is Motor Wars minder individueel.

Zoals de naam Motor Wars aangeeft, kunnen spelers gebruikmaken van verschillende voertuigen die zijn uitgerust met wapens. Ook zijn er verschillende wapens te vinden in de omgeving. Zowel de wapens als de voertuigen zijn op de kaart gemarkeerd.

De nieuwe spelmodus is niet de belangrijkste toevoeging van de uitbreiding. De gratis Smuggler's Run-dlc draait vooral om de nieuwe aanpasbare hangars, van waaruit smokkeloperaties georganiseerd kunnen worden. Er zijn zeven vliegtuigen toegevoegd die spelers daarbij kunnen gebruiken.

Gameplayvideo van Motor Wars in GTA Online